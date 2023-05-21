ua ru
Нд, 21 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ вночі атакували дронами Дніпропетровську область: сили ППО збили всі цілі

Новость на русском →
Неділя 21 травня 2023 07:53
Війська РФ вночі атакували дронами Дніпропетровську область: сили ППО збили всі цілі Фото: війська РФ вночі атакували дронами Дніпропетровську область (скриншот відео)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 21 травня, намагалися атакувати Дніпропетровську область безпілотниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вчора пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської облради.

Кількість знищених ворожих повітряних цілей не повідомляється. Крім того, окупанти рано-вранці атакували Нікопольський район з важкої артилерії, били по Мирівській громаді. Наслідки обстрілу встановлюються, обійшлося без потерпілих.

Війська РФ масово атакують Україну дронами

Російські війська активізували нічні атаки дронами-камікадзе територією України. За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, удари БПЛА завдаються вночі не лише через складнощі у роботі ППО . Таким чином, окупанти також хочуть виснажити мирне населення.

Також повідомляється, що такі атаки – це випробування і для економіки українських регіонів, тому що ворог б'є по тих областях, які мають забезпечувати можливість українських захисників тримати оборону та розпочинати наступ.

Зокрема, вночі 19 травня окупанти намагалися атакувати нашу країну за допомогою 22 дронів-камікадзе "Шахед" та шести крилатих ракет "Калібр". Більшість із них збили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область дрони ПВО Вторгнення Росії до України
NEWS
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади на саміті G7
Зеленський зустрівся з прем'єром Канади на саміті G7
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів