Війська РФ вночі атакували дронами Дніпропетровську область: сили ППО збили всі цілі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Вчора пізно ввечері наші круті сили ППО збили над Синельниківським та Павлоградським районами ворожі безпілотники", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської облради.

Кількість знищених ворожих повітряних цілей не повідомляється. Крім того, окупанти рано-вранці атакували Нікопольський район з важкої артилерії, били по Мирівській громаді. Наслідки обстрілу встановлюються, обійшлося без потерпілих.

Війська РФ масово атакують Україну дронами

Російські війська активізували нічні атаки дронами-камікадзе територією України. За словами спікера Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, удари БПЛА завдаються вночі не лише через складнощі у роботі ППО . Таким чином, окупанти також хочуть виснажити мирне населення.

Також повідомляється, що такі атаки – це випробування і для економіки українських регіонів, тому що ворог б'є по тих областях, які мають забезпечувати можливість українських захисників тримати оборону та розпочинати наступ.

Зокрема, вночі 19 травня окупанти намагалися атакувати нашу країну за допомогою 22 дронів-камікадзе "Шахед" та шести крилатих ракет "Калібр". Більшість із них збили.