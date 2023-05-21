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Скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників: оцінка Ігната

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Неділя 21 травня 2023 11:09
Скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників: оцінка Ігната Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил Збройних Сил України (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16. Літаки передаватимуть ймовірно підрозділами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як відзначив Ігнат, під час передачі підрозділами, йдеться про близько більше 12 літаків.

"Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав речник командування Повітряних сил.

Водночас він зауважив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків:

  • СУ-24;
  • СУ-25;
  • МіГ-29;
  • СУ-27.

"Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16", - зауважив Ігнат.

Чим F-16 особливі?

За словами генерал-лейтенант Миколи Олещука, F-16 здатні ефективно знищувати повітряні загрози з боку Росії ще на кордоні. Це допоможе не підпускати ворожі ракети й дрони до наших міст.

Зокрема:

  • винищувачі допомогли б завоювати планування в повітряному просторі;
  • відігнати ворожу авіацію завдяки ракетам класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км;
  • завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях;
  • повернути контроль над Чорним морем;
  • зробити роботу пілотів ефективною і безпечною;

США дали зелене світло

Під час саміту G7, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про підтримку спільних зусиль союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.

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