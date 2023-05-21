Скільки винищувачів F-16 може отримати Україна від союзників: оцінка Ігната
Українські військові в майбутньому можуть отримати кілька десятків винищувачів F-16. Літаки передаватимуть ймовірно підрозділами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
Як відзначив Ігнат, під час передачі підрозділами, йдеться про близько більше 12 літаків.
"Таким чином, кілька десятків літаків може бути передано Україні спочатку для вирішення поточних завдань", - сказав речник командування Повітряних сил.
Водночас він зауважив, що сьогодні в арсеналі України знаходяться чотири типи основних літаків:
- СУ-24;
- СУ-25;
- МіГ-29;
- СУ-27.
"Ці всі типи літаків може замінити єдиний багатоцільовий літак F-16", - зауважив Ігнат.
Чим F-16 особливі?
За словами генерал-лейтенант Миколи Олещука, F-16 здатні ефективно знищувати повітряні загрози з боку Росії ще на кордоні. Це допоможе не підпускати ворожі ракети й дрони до наших міст.
Зокрема:
- винищувачі допомогли б завоювати планування в повітряному просторі;
- відігнати ворожу авіацію завдяки ракетам класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км;
- завдавати високоточних ударів по російських військах при контрнаступальних діях;
- повернути контроль над Чорним морем;
- зробити роботу пілотів ефективною і безпечною;
США дали зелене світло
Під час саміту G7, президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про підтримку спільних зусиль союзників й партнерів щодо підготовки українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, включаючи F-16.
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