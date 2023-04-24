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Кулеба про F-16 для України: це стане інвестицією десятиліття у безпеку Європи

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Київ, Понеділок 24 квітня 2023 14:44
Кулеба про F-16 для України: це стане інвестицією десятиліття у безпеку Європи Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Надання Україні сучасної бойової авіації, зокрема F-16, стане найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європейського континенту. Тож це рішення має бути ухвалене партнерами якнайшвидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Дмитра Кулеби під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

"Немає жодних раціональних аргументів, чому Україна не може отримати сучасні бойові літаки західного типу, і я переконаний, що це рішення буде ухвалене. Україна є захисником Європи. Надання Україні літаків F-16 стане найкращою інвестицією цього десятиліття у безпеку Європейського континенту", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС висловив переконання, що країни Європейського Союзу здатні відіграти провідну роль в ухваленні рішення про надання Україні сучасної бойової авіації та продемонструвати таким чином своє стратегічне лідерство.

"Необхідно якнайшвидше розпочати навчання українських пілотів на літаках західного типу, аби на момент їхнього надання ми одразу могли їх застосовувати. Це рятуватиме життя наших солдатів та цивільних і гарантуватиме перевагу України над ворогом в повітрі", - акцентував Кулеба.

Також він звернув увагу, що надання Україні F-16 та інтеграція її протиповітряної та протиракетної оборони та сусідніх країн ЄС завершить формування інфраструктури мирного європейського неба.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що дискусія про передачу Україні винищувачів F-16 триває.

Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, наша країна хоче отримати F-16 через їх багатофункціональність. Оскільки пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба.

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