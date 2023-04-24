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Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: загорівся житловий будинок

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Сумська область, Понеділок 24 квітня 2023 16:31
Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області: загорівся житловий будинок Фото: Війська РФ обстріляли прикордоння Сумської області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 24 квітня, російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області зі ствольної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 14:00 до 14:15 росіяни завдали ударів по району населеного пункту Кучерівка. Загалом було зафіксовано дев'ять "прильотів".

Унаслідок ворожого обстрілу загорівся житловий будинок. На місці працюють рятувальники. Інформація про жертви або постраждалих поки що не надходило.

Крім того, з 13:51 до 14:10 окупанти завдали артилерійських ударів у район населеного пункту Шалигине. Зафіксовано вісім "прильотів".

Інформація про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури не надходила.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли дві громади на Сумщині.

Крім того, днями в результаті російського обстрілу Сумської області було поранено одну людину.

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