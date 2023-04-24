Ми вже готуємо нашу енергетичну систему до наступної зими, - Зеленський
Українська влада вже веде підготовку енергетичної системи країни до наступної зими.
Як повідомляє РБК-Україна, про це у вечірньому зверненні 24 квітня сказав президент Володимир Зеленський.
Зеленський розповів, що у Житомирській області було проведено спеціальну координаційну нараду. На ній обговорювали як питання відновлення області, так і всієї енергоситеми України.
"Детально розглянули безпеку, економічну та соціальну ситуацію в області. Є рішення, зокрема щодо відновлення енергетики після російських ударів. І вже готуємо нашу енергетику до наступної зими", - сказав президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єром Естонії Каєю Каллас, яка приїхала з візитом до Житомира.
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