Сили ППО знищили дев’ять російських безпілотників, - Повітряні сили ЗСУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що шість ударних "Shahed-136/131" було збито на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Два ударних "Ланцет" і один БПЛА оперативно-тактичного рівня знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.

Також раніше ми писали, що у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.