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Сили ППО знищили дев’ять російських безпілотників, - Повітряні сили ЗСУ

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Україна, Понеділок 24 квітня 2023 20:15
Сили ППО знищили дев’ять російських безпілотників, - Повітряні сили ЗСУ Фото: сили ППО знищили дев’ять російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські сили протиповітряної оборони у понеділок, 24 квітня, знищили дев’ять ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

"24 квітня 2023 року підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено дев’ять ворожих безпілотних літальних апаратів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шість ударних "Shahed-136/131" було збито на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід". Два ударних "Ланцет" і один БПЛА оперативно-тактичного рівня знищили у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що восени та взимку українська ППО змогла відбити велику кількість ворожих цілей. Однак на це було витрачено значну частину озброєння та зенітно-ракетних комплексів.

Також раніше ми писали, що у суботу, 22 квітня, українським військовим вдалося збити гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники окупантів.

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