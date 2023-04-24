ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Британія, США та ЄС запровадили нові санкції проти Ірану

Новость на русском →
Понеділок 24 квітня 2023 15:56
Британія, США та ЄС запровадили нові санкції проти Ірану Фото: Прапор Ірану (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 24 квітня, Європейський союз, США та Британія запровадили нові санкції проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінки МЗС Британії та Шведського головування у Раді ЄС.

Європейський союз ухвалив 7-й пакет санкцій проти осіб та організацій, винних у порушеннях прав людини в Ірані.

Британія та США оголосила про нові санкції щодо посадових осіб іранського режиму, відповідальних за порушення прав людини, зокрема з боку Корпусу вартових ісламської революції.

"Великобританія, США та ЄС зробили послідовні та скоординовані дії, щоб притягнути режим до відповідальності, щомісяця оголошуючи санкції щодо тих, хто реагує на порушення прав людини", - йдеться у повідомленні.

До списку додали наступних осіб:

  • Мохаммад Назар Азімі - командувач КВІР Наджаф Ашраф Західного штабу, відповідальний за жорстоке придушення протестів у провінції Керманшах;
  • Хабіб Шахсаварі - командувач провінційним корпусом КВІР провінції в Західному Азербайджані, відповідальний за репресії проти протестувальників у Махабаді та Піраншехрі;
  • Мохсен Карімі - командувач КВІР у провінції Марказі, відповідальний за жорстоке придушення протестів, включаючи 19-річного демонстранта Мехршада Шахіді;
  • Ахмад Кадем - командир оперативної бази КВІР в Кербелі, відповідальний за придушення протестів у місті Ізех, провінція Хузестан.

"Великобританія також відігравала провідну роль у міжнародних зусиллях щодо притягнення іранського режиму до відповідальності за його репресії, наприклад, працюючи з партнерами, щоб виключити Іран з Комісії ООН зі становища жінок та розпочати розслідування під керівництвом ООН у справі про репресії", - додали в МЗС Британії.

Нагадаємо, що у середу, 19 квітня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.

В понеділок, 27 березня, Канада запровадила десятий пакет санкцій проти Ірану. Під обмеження потрапили виробники безпілотників та балістичних ракет.

Парламент Ірану схвалив пропозиції до зміни закону щодо посилення покарання для тих, хто вчинив насильство щодо жінок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Іран Санкції проти Росії Санкції проти Ірану
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року