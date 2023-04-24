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Обстріл аеродрому "Канатове". СБУ затримала екс-командира однієї з частин ССО

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Кіровоградська область, Понеділок 24 квітня 2023 16:19
Обстріл аеродрому "Канатове". СБУ затримала екс-командира однієї з частин ССО Фото: СБУ затримала екс-командира однієї з частин ССО у справі про удар по аеродрому "Канатове" (t.me/SBUkr)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї з частин Сил спецоперації Романа Червінського. Його підозрюють в причетності до невдалої операції, яка завершилася ударом росіян по аеродрому під Кропивницьким.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомило джерело.

"Романа Червінського затримали в Тернопільській області вранці у понеділок", - повідомило виданню джерело.

Що відомо про справу

Нагадаємо, що перед цим, 21 квітня СБУ оголосила Роману Червінському про підозру. Правоохоронці заявили, що самовільні дії військового могли стати причиною ракетного удару РФ по аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області, що стався в липні 2022 року.

Попередньо, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести "спецоперацію" - заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України.

Однак ця "операція", як стверджують в СБУ, проводилася без згоди відповідних державних органів.

У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків, що дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Додамо, що тоді внаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та отримали поранення 17 українських захисників. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

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