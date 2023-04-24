Зеленський провів зустріч з прем'єром Естонії (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Радий вітати в Україні прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас", - написав Зеленський.

Президент подякував Каллас та всьому естонському народу за "щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони".

"Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії - одна з найбільших у світі", - зазначив глава держави.