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Зеленський провів зустріч з прем'єром Естонії (відео)

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Понеділок 24 квітня 2023 16:20
Зеленський провів зустріч з прем'єром Естонії (відео) Фото: президент України Володимир Зеленський та прем’єр Естонії Кая Каллас (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем’єр-міністром Естонії Каєю Каллас у понеділок, 24 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Радий вітати в Україні прем’єр-міністра Естонії Каю Каллас", - написав Зеленський.

Президент подякував Каллас та всьому естонському народу за "щиру і, що дуже важливо, вчасну підтримку нашої оборони".

"Якщо поглянути в перерахунку на душу населення, то допомога для нашого захисту від Естонії - одна з найбільших у світі", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 12 квітня Кая Каллас знову очолила уряд Естонії.

Також раніше ми писали, що уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України. Серед іншого, до нього увійдуть артилерійські боєприпаси 155 мм калібру.

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Володимир Зеленський Естонія
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