Південна Корея заборонила постачання понад 740 товарів до РФ і Білорусі: подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, про яке пише Yonhap News Agency.

Південна Корея оголосила про рішення посилити експортний контроль основних промислових товарів щодо Росії та Білорусі.

"Це є відповіддю на агресію РФ проти України. Рішення набуде чинності у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Уряд додав ще 741 товар, що належать до напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, машин, квантових комп'ютерів та інших речей, до списку товарів, заборонених до відправки у Росію та Білорусь. Це значно збільшило загальну кількість товарів у списку до 798 позицій.

"Цей крок був зроблений, оскільки велика ймовірність того, що ці предмети використовуватимуться країнами-імпортерами для зброї та військових цілей. Міністерство проведе індивідуальний аналіз виняткових випадків постачання в обидві країни", - додали в уряді Південної Кореї.