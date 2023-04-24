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Південна Корея заборонила постачання понад 740 товарів до РФ і Білорусі: подробиці

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Понеділок 24 квітня 2023 16:21
Південна Корея заборонила постачання понад 740 товарів до РФ і Білорусі: подробиці Фото: Прапор Південної Кореї (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 24 квітня, уряд Південної Кореї запровадив нові заходи експортного контролю щодо Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї, про яке пише Yonhap News Agency.

Південна Корея оголосила про рішення посилити експортний контроль основних промислових товарів щодо Росії та Білорусі.

"Це є відповіддю на агресію РФ проти України. Рішення набуде чинності у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Уряд додав ще 741 товар, що належать до напівпровідників, хімікатів, сталі, автомобілів, машин, квантових комп'ютерів та інших речей, до списку товарів, заборонених до відправки у Росію та Білорусь. Це значно збільшило загальну кількість товарів у списку до 798 позицій.

"Цей крок був зроблений, оскільки велика ймовірність того, що ці предмети використовуватимуться країнами-імпортерами для зброї та військових цілей. Міністерство проведе індивідуальний аналіз виняткових випадків постачання в обидві країни", - додали в уряді Південної Кореї.

Нагадаємо, що цього тижня президент США Джо Байден наступного тижня проведе переговори з колегою з Південної Кореї Юна Сок Йолем. Вони обговорюватимуть війну Росії проти України.

У канцелярії президента Південної Кореї заявили, що будь-яке рішення про надання летальної допомоги Україні в її війні з Росією залежатиме від дій Москви.

Сполучені Штати продовжуватимуть тісно координувати роботу з Південною Кореєю. Зокрема, в контексті посилення підтримки України.

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