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У Швейцарії спробували виправдатися за відмову від передачі Україні озброєння

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Берн, Понеділок 24 квітня 2023 10:15
У Швейцарії спробували виправдатися за відмову від передачі Україні озброєння Фото: посол Швейцарії у Берліні Пауль Зегер (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Швейцарія не надає Україні військової допомоги оскільки "не підтримує війни". Також причиною є принцип нейтралітету.

Про це заявив посол Швейцарії у Берліні Пауль Зегер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Augsburger Allgemeine.

Так, посол виступив на захист рішення уряду в Берні відмовитися від передачі Україні боєприпасів швейцарського виробництва.

"Це також означає, що ми не підтримуємо війни", - заявив Зегер та послався на принцип нейтралітету.

Посол назвав його надзвичайно важливим у Швейцарії.

"Це частина нашої ДНК", - додав Зегер.

Нагадаємо, раніше президент Швейцарії Ален Берсе заявляв, що Швейцарія не планує через свій нейтралітет дозволяти реекспорт на Україну поставлених Німеччині та Іспанії швейцарських озброєнь.

Також ми писали, що у Швейцарії відхилили ініціативу, якою пропонувалося дозволити реекспорт зброї в Україну.

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