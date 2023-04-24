ua ru
Пн, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб

Новость на русском →
Понеділок 24 квітня 2023 18:47
Окупанти облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області, - Генштаб Фото: окупанти облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують використовувати цивільну інфраструктуру у власних цілях. Облаштували шпиталь в одній зі шкіл в Луганській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"Противник продовжує використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово захоплених населених пунктів у власних цілях. Зокрема, у Голубівці, що на Луганщині, російські окупанти використовують одну зі шкіл як медичний пункт для надання меддопомоги своїм військовослужбовцям", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти через великі втрати продовжують облаштовувати шпиталі на окупованих територіях. Нещодавно розгорнули один з них на базі шкільного спортзалу в Запорізькій області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Луганськ
NEWS
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час
DAILY
Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Кирило Буданов: Вийти на кордони 1991 року – цілком досяжне завдання цього року