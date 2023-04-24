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Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час

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Бахмут, Понеділок 24 квітня 2023 11:50
Сирський про Бахмут: не лише обороняємо, а й контратакуємо. Це дає виграти час Фото: Олександр Сирський (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Марія Кучерявець

Українські бійці у Бахмуті не лише ведуть оборонні дії, але й активно контратакують. Що дає можливість наших силам знищувати кращі підрозділи ворога і вигравати час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача Східного угруповання військ генерала-полковника Олександра Сирського.

Зазначено, що сьогодні генерал Сирський працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках, де заслухав командирів та проаналізував оперативну обстановку. Наразі ситуація є контрольованою.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмута наступальні дії ворога зазнали невдач", - розповів Сирський.

За його словами, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста.

"Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час", - зазначив Сирський.

Нагадаємо, очільник ГУР МО Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна пояснив, чому Росія так б'ється за Бахмут.

Додамо, як заявив нещодавно президент Володимир Зеленський, Україна не відмовиться від оборони Бахмута, оскільки захоплення цього міста відкриє шлях російським окупантам до Слов'янська та Краматорська.

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