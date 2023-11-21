Візит глави Пентагону до Києва та нова допомога від США: новини за 20 листопада

Війна Росії проти України: останні новини

У Пентагоні назвали мету візиту Остіна до Києва

Під час свого візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорили партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

Як повідомлялось, обговорення були зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною. Переговори також включали забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз.

У Пентагоні також зазначили, що під час візиту Остін підкреслив відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту від російської агресії, а також обговорив довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.

Також Остін повідомив, що чергова зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться вже у середу, 22 листопада.

США надали Україні новий пакет озброєння на 100 млн доларів

Сполучені Штати надали Україні новий пакет військової допомоги на 100 млн доларів.

"США пообіцяли виділити Україні ще 100 млн доларів на допомогу в галузі оборони, включно з перехоплювачами ППО і протитанковою зброєю", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що докладнішої інформації не надходило, але це сталося того ж дня, коли Київ відвідав міністр оборони США Ллойд Остін.

Пакет допомоги вартістю до 100 млн доларів включає в себе:

Зенітні ракети Stinger;

одну високомобільну артилерійську ракетну систему (HIMARS) і додаткові боєприпаси;

155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

ракети TOW з оптичним наведенням (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided);

протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

боєприпаси для руйнування перешкод;

спорядження для холодної погоди; і

Запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зеленський про війну в Україні: це не кіно і завершиться все не так швидко, як хотілося б

Війна в Україні завершиться не так швидко, як би хотілося. Бо це не кіно, а "щоденна важка праця", за якою стоять життя українців та військових, та на яку потрібен час.

"Люди чомусь ставляться до цього (до війни, - ред.), як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи", - сказав президент Володимир Зеленський.

Але, за словами президента, для українців та українських воїнів війна - "це не кіно, це наші життя, це щоденна важка праця". І для того, щоб її завершити потрібен час.

"Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", - констатував Зеленський.

В Генштабі про успіхи ЗСУ на півдні: у окупантів проблеми, вимушені перекидати нові сили

У російських окупантів почалися значні проблеми через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, через значні втрати, вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків.

Також, за словами спікера Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що загарбники намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій, із цих плацдармів.

"Майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. Окупанти на лівобережжі Херсонської області застосовують увесь арсенал зброї - від мінометів до артилерії великого калібру, ракетного, озброєння та авіації. Однак наші воїни діють сміливо й тактично грамотно, іноді навіть зухвало", - додав речник.

Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схема

Правоохоронці викрили злочинну схему за участю керівництва Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку). Чиновники підозрюються у заволодінні держкоштами на суму понад 62 мільйони гривень.

У НАБУ зазначили, що наразі у справі підозрюються шестеро людей. Це:

Голова Держспецзв'язку та його заступник;

Гендиректор та співробітник держпідприємства;

Власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

У Бюро не уточнили імена та прізвища цих чиновників. Однак за даними джерел РБК-Україна, йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Так, саме їх сьогодні раніше у понеділок звільнив Кабінет міністрів України та призначив тимчасового керівника відомства.

Рада готує великі зміни щодо мобілізації в Україні: що в планах і чи залишать відстрочку

У Верховній раді працюють над новим законопроектом щодо мобілізації в Україні. Зокрема, може йтися про вимоги для відстрочки та правила для студентів, але фінального тексту ще немає.

Про підготовку законопроекту сьогодні повідомила заступник голови комітету парламенту з питань національної безпеки Мар'яна Безугла.

Факт підготовки нового документа в коментарі РБК-Україна підтвердив і голова комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич. При цьому нардеп уточнив, що текст законопроекту готує робоча група, але фінальних пропозицій наразі немає.

"Такий законопроект опрацьовується зараз в рамках робочої групи комітету. Ця робоча група є міжфракційною. Комітет ще на засіданні нічого не розглядав. Окрім того, сам текст законопроекту ще не зареєстровано, тому поки що не можемо коментувати якісь ті чи інші положення. Все на стадії обговорення", - зазначив він.

Бійці ГУР уразили дві дороговартісні радіолокаційні станції росіян (відео)

Українські розвідники 18 листопада уразили дві дороговартісні російські радіолокаційні станції.

Як повідомляється, 18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога.



Внаслідок бойової роботи ГУР ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції - РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".



Загальні втрати росіян наразі уточнюються.

Нардепи пропонують встановити Міжнародний день чоловіків в Україні. Яку дату обрали

Народні депутати пропонують започаткувати в Україні Міжнародний чоловічий день. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній раді.

Авторами законопроекту №10270 є нардепи від різних партій Марія Мезенцева та Олександр Мережко від "Слуги народу", а також Ярослав Юрчишин від "Голосу".

Вони вважають, що таке свято має привернути увагу до важливості ролі чоловіків у суспільстві, а також відзначити їхні досягнення. При цьому таке свято офіційно вже святкують у 80 країнах, зокрема у США, Канаді, Великобританії, Франції та Німеччині.

"Однією з основних принципів сучасного правозабезпечення є принцип гендерної рівності. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте, для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити і Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності. Воно показує, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство. Це може стимулювати позитивні зміни в уявленнях про стать і взаємини між статями", - сказано у пояснювальній записці.

У світі свято отримало популярність 1999 році у Тринідаді і Тобаго. Його ініціатором був доктор Джером Тілуксінгх, він вважав що свято підкреслить важливість ролі чоловіків у суспільстві.

Для святкування Тілуксінгх вибрав дату 19 листопада - це день народження його батька.

Україна повернула тіла ще 94 загиблих військових

До України вчора, 20 листопада, вдалося повернути тіла ще 94 загиблих захисників.

Зазначається, що поверненням полеглих військових займалися Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники та представники Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Також повідомляється, що відповідно до норм Міжнародного гуманітарного права протилежній стороні передано тіла комбатантів, загиблих у зв’язку зі збройною агресією проти України.

"ЗСУ забезпечать перевезення репатрійованих тіл та останків до визначених державних спеціалізованих установ для передачі представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих", - додали у штабі.