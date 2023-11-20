Бійці ГУР уразили дві дороговартісні радіолокаційні станції росіян (відео)

Українські розвідники 18 листопада уразили дві дороговартісні російські радіолокаційні станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Як повідомляється, 18 листопада поблизу населеного пункту Дмітрієв Курської області було виявлено радіотехнічну позицію ворога.



Внаслідок бойової роботи ГУР ураження зазнали дві дороговартісні російські радіолокаційні станції - РЛС 55Ж6 "Небо" та, ймовірно, "Гамма-С1Е".



Загальні втрати росіян наразі уточнюються. Результати бойової роботи ГУР Нещодавно українські розвідники знищили ворожий комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21". Бійці застосували безпілотник. Розвідники зазначають, що засоби радіоелектронної боротьби на війні мають стратегічно важливе значення. Також бійці ГУР показали унікальні кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Криму.