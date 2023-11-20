Окупанти перекидають техніку з новим маркуванням на Маріупольський напрямок

Російські окупанти продовжують активно переправляти резерви на фронт. Зокрема, на Маріупольському напрямку на техніці в окупантів було помічено нову символіку і позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Протягом вихідних зберігся пріоритет по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського. Переважно - вантажівки з БК та особовим складом", - резюмував Андрющенко.

Він зауважив, що окупанти встановили нові позначки на колонах.

"В неділю при пересуванні з боку Невського в напряму Центру колони 15 авто: тентовані Урали і КамАЗи, броньований кунг на базі Урала, ЗУ-23 та бензовози з маркуванням (на скріні). Належність встановлюємо", - звітує радник мера Маріуполя.

Зазначається, що окупанти також почали використовувати шеврони з зображенням акули в новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі.

"В цілому, накладаючи мапу переміщень на мапу бойових дій стає зрозуміло, що останні перекидання відповідали оперативно-тактичним завданням, зокрема в районі Вербового по Бердянському напряму та Токмаку", - підсумував Андрющенко.