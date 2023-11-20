ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти перекидають техніку з новим маркуванням на Маріупольський напрямок

Маріуполь, Понеділок 20 листопада 2023 10:41
UA EN RU
Окупанти перекидають техніку з новим маркуванням на Маріупольський напрямок Фото: окупанти продовжують перекидати техніку на Маріупольський напрямок (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупанти продовжують активно переправляти резерви на фронт. Зокрема, на Маріупольському напрямку на техніці в окупантів було помічено нову символіку і позначки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Протягом вихідних зберігся пріоритет по Запорізькому напряму з домінуванням Бердянського. Переважно - вантажівки з БК та особовим складом", - резюмував Андрющенко.

Він зауважив, що окупанти встановили нові позначки на колонах.

"В неділю при пересуванні з боку Невського в напряму Центру колони 15 авто: тентовані Урали і КамАЗи, броньований кунг на базі Урала, ЗУ-23 та бензовози з маркуванням (на скріні). Належність встановлюємо", - звітує радник мера Маріуполя.

Зазначається, що окупанти також почали використовувати шеврони з зображенням акули в новосформованих штурмових підрозділах, які проходять підготовку на узбережжі.

"В цілому, накладаючи мапу переміщень на мапу бойових дій стає зрозуміло, що останні перекидання відповідали оперативно-тактичним завданням, зокрема в районі Вербового по Бердянському напряму та Токмаку", - підсумував Андрющенко.

Ситуація у районі Маріуполя

В останні дні російська армія активніше почала перекидати резерви через тимчасово окупований Маріуполь, який був захоплений у лютому 2022 року. Тільки за ніч 18 листопада ворог перемістив понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою через Маріуполь в напрямок Бердянська.

Крім того, РФ перекидає ближче до фронту фури з паливом, посилено готує штурмовиків, а над портом Маріуполя активно літає авіація.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь
NEWS
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
Понад 600 окупантів та 4 танки. Генштаб оновив втрати росіян в Україні
DAILY
Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Генсек МЗС Естонії Йонатан Всевіов: Ми не маємо права втомлюватись від війни