У Пентагоні назвали мету візиту Остіна до Києва

Під час свого візиту до Києва міністр оборони США Ллойд Остін проведе переговори на високому рівні з українським керівництвом. Сторони обговорять партнерство між країнами та військову допомогу ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як повідомляється, обговорення будуть зосереджені на подальшому зміцненні стратегічного партнерства між США та Україною.

Переговори також включатимуть забезпечення української армії необхідними бойовими можливостями, як на зимовий період, так і для захисту своєї країни від майбутніх російських загроз.



У Пентагоні також зазначають, що під час візиту Остін підкреслить відданість США наданню Україні допомоги у сфері безпеки, необхідної для захисту від російської агресії, а також обговорить довгострокове бачення майбутнього Збройних сил України.

Пізніше цього тижня Остін віртуально з Пентагону проведе 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України. В зустрічі, як очікується, візьмуть участь представники близько 50 країн.

Візит глави Пентагону до Києва

До України з візитом прибув глава Пентагону Ллойд Остін. Він перебуває у Києві сьогодні, 20 листопада.

Світлину зі столичного вокзалу міністр оборони Сполучених штатів опублікував у Twitter. Його зустріла у Києві посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Я щойно приїхав до Києва, щоб зустрітися з українськими лідерами. Сьогодні я тут, щоб передати важливе повідомлення - Сполучені Штати продовжуватимуть підтримувати Україну в їхній боротьбі за свободу проти агресії Росії, як зараз, так і в майбутньому", - написав Остін.

Зазначимо, що глава Міноборони США приїхав до України напередодні нового засідання у форматі "Рамштайн". Нова зустріч Контактної групи з питань оборони України відбудеться вже цієї середи, 22 листопада.