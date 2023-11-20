Цей етап війни з Росією потребує найсильнішої концентрації, - Подоляк

Нинішній етап відбиття Силами оборони України російської широкомасштабної військової агресії є важким, і для продовження боротьби потрібна максимальна концентрація.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами представника ОП, цей етап "вимагає найсильнішої та найважчої концентрації", щоб продовжувати у війні ведення оборонних і контрнаступних дій ЗСУ.

Подоляк наголошує, що "заморозка" бойових дій лише зіграє на руку країні-агресору, і дозволить Кремлю наростити більше сил для нового масштабного нападу на Україну.

"Давайте прояснимо: можливості для реальних переговорів немає. Це буде лише оперативна пауза. Росія скористається цим, щоб суттєво покращити свою армію, провести нову мобілізацію, а потім відновити війну з ще більш трагічними наслідками для України", - пояснює він.

Який етап війни РФ проти України?

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що невідомо, коли закінчиться війна в Україні з російськими загарбниками. Водночас, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то Збройні сили подолали вже 70 метрів.

Також Єрмак висловив думку, що наступний рік стане вирішальним у повномасштабній війні проти України, що розв'язана Росією, і вже наближається переломний момент.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна перебуває на останньому етапі війни, але він може бути найважчим. Однак військові експерти розходяться на думці, на якому етапі війна насправді.

Додамо, що нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявили, що РФ не має наміру припиняти свою широкомасштабну військову агресію проти України, і війна може продовжуватися ще досить довго. Країни Заходу мають продовжувати надавати підтримку контрнаступальним операціям ЗСУ.