У Міноборони Британії назвали кількість українських дітей у "таборах перевиховання" РФ
Російські окупанти помістили вже понад 10 тисяч українських дітей у свої "табори перевиховання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
"За наявними даними, не менше 11 тисяч українських дітей утримуються в 43 таборах перевиховання по всій Росії, за тисячі кілометрів від домівки", - наголосили у відомстві.
Там також зазначили, що право на життя та свободу таких дітей перебуває під загрозою.
При цьому в Міноборони зазначають, що такі дані наведено в доповіді Єльської лабораторії гуманітарних досліджень.
"Табори перевиховання"
Нагадаємо, раніше існування "таборів перевиховання" на території Росії підтверджував уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
Він розповідав, що українських дітей намагаються записати до різних військових організацій, щоб ростити нове покоління російських військовослужбовців.
За словами Лубінця, під "перевиховання" підпадають не лише хлопці, а й дівчата. Їх вчать розбирати автомат Калашнікова, співати російські патріотичні пісні та готують до військової кар'єри.
Також, за даними The Telegraph, такі табори організували і на території Білорусі.
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