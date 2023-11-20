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Зеленський про війну в Україні: це не кіно і завершиться все не так швидко, як хотілося б

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 11:05
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Зеленський про війну в Україні: це не кіно і завершиться все не так швидко, як хотілося б Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Війна в Україні завершиться не так швидко, як би хотілося. Бо це не кіно, а "щоденна важка праця", за якою стоять життя українців та військових, та на яку потрібен час.

Про це заявив Володимир Зеленський під час зустрічі із генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами Fox News, пише РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

"Люди чомусь ставляться до цього (до війни, - ред.), як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз, що картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи", - сказав він.

Але, за словами президента, для українців та українських воїнів війна - "це не кіно, це наші життя, це щоденна важка праця". І для того, щоб її завершити потрібен час.

"Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього", - констував Зеленський.

Зеленський про війну в Україні

Раніше в інтерв'ю The Economist Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не розуміє, що у довгій війні він програє. При цьому він сам не хоче думати про довгу війну, але готується до цього.

Крім того, до цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова "воювати в довгу, не втрачаючи людей". За його словами, головне "мінімізувати жертви, як із прикладом Ізраїлю".

А в червні 2022 року український президент заявляв про бажання, щоб повномасштабна війна Росії проти України завершилася до кінця року, до настання зими.

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