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Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схема

Понеділок 20 листопада 2023 13:56
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Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схема Фото: у НАБУ розповіли про корупційну схему керівництва Держспецзв'язку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін, Юлія Акимова

Правоохоронці викрили злочинну схему за участю керівництва Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (Держспецзв'язку). Чиновники підозрюються у заволодінні держкоштами на суму понад 62 мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національне антикорупційне агентство України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

У відомстві зазначили, що наразі у справі підозрюються шестеро людей. Це:

  • Голова Держспецзв'язку та його заступник;
  • гендиректор та співробітник держпідприємства;
  • власник групи компаній (організатор схеми) та один його працівник.

У Бюро не уточнили імена та прізвища цих чиновників. Однак за даними джерел РБК-Україна, йдеться про голову Держспецзв'язку Юрія Щиголя та його заступника Віктора Жору.

Так, саме їх сьогодні раніше у понеділок звільнив Кабінет міністрів України та призначив тимчасового керівника відомства.

Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схема

Голові Держспецзв'язку Юрію Щиголю та його заступнику Віктору Жорі оголосили підозру (фото: колаж РБК-Україна)

Яку схему задіяли фігуранти

За даними слідства, протягом 2020-2022 років власник групи компаній у змові з керівництвом Держспецзв'язку розробили схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю обладнання та програмного забезпечення.

Для цього фігуранти залучили дві підконтрольні компанії, а закупівлю засекретили "аби уникнути відкритих торгів", і щоб забезпечити їх перемогу, розповіли в НАБУ.

З даними компаніями підпорядковане Держспецзв'язку держпідприємство уклало договори на постачання відповідного ПЗ та послуг, після чого перерахувало у 2021-2022 роках 285 мільйонів гривень.

"Проте реальна вартість ПЗ, яке компанії придбали в іноземного виробника, становила 223 млн грн, а різницею у понад 62 млн грн і заволоділи учасники злочину", - зазначають у НАБУ.

Ці кошти "вивели" на рахунки підконтрольних компаній за кордоном, щоб "відмити" та поділити між членами організованої групи.

Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схемаЩо загрожує фігурантам

Фігурантам сьогодні, 20 листопада, було оголошено про підозру. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, розповіли в САП.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває, додали до НАБУ.

Керівництво Держспецзв'язку підозрюють у заволодінні 62 мільйонами: яка схема

Що відомо про Щиголя

Юрій Щиголь очолював Держспецзв'язку з 2020 року. З 2008-го він проходив військову службу на оперативних та керівних посадах в Службі безпеки України.

Також Щигользаймався державною програмою із забезпечення українських бійців безпілотниками "Армія дронів", заснованою у липні 2022 року Міністерством цифрової трансформації, Держспецзв'язку, Генеральним штабом і проектом United24.

У понеділок, 20 листопада, Кабмін звільнив Юрія Щиголя з посади голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору.

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