ua en ru
Пн, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські військові за допомогою дрона знищили російський "Камаз" (відео)

Україна, Понеділок 20 листопада 2023 17:23
UA EN RU
Українські військові за допомогою дрона знищили російський "Камаз" (відео) Архівне фото: Українські військові знищили російський "Камаз" (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили на полі бою ворожий "Камаз". Процес його знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

На відео можна побачити, що військові за допомогою дрона вдало атакували ворожу вантажівку.

У Сухопутних військах зазначили, що це результат роботи Оперативного командування "Захід".

ЗСУ знищують росіян

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 20 листопада, склали 640 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 319 210 військових.

Також українські бійці за минулу добу знищили майже 300 окупантів, техніку та склад боєприпасів ворога на Таврійському напрямку.

А в армії Естонії повідомили, що РФ зазнала значних втрат на лівому березі Дніпра і вже була змушена перекидати додаткові частини окупантів з інших ділянок фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України
Страйк на кордоні. Чого хочуть польські перевізники та чому блокують фури з України
DAILY
Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи
Руслана ВеличкоВ.о. виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Шлях ветерана: виклики, стереотипи та перспективи