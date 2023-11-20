Нардепи пропонують встановити Міжнародний день чоловіків в Україні. Яку дату обрали

Народні депутати пропонують започаткувати в Україні Міжнародний чоловічий день. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт Верховної ради.

Авторами законопроекту №10270 є нардепи від різних партій Марія Мезенцева та Олександр Мережко від "Слуги народу", а також Ярослав Юрчишин від "Голосу".

Вони вважають, що таке свято має привернути увагу до важливості ролі чоловіків у суспільстві, а також відзначити їхні досягнення. При цьому таке свято офіційно вже святкують у 80 країнах, зокрема у США, Канаді, Великобританії, Франції та Німеччині.

"Однією з основних принципів сучасного правозабезпечення є принцип гендерної рівності. В Україні, як і в багатьох інших країнах, існують Міжнародний жіночий день і День прав людини. Проте, для забезпечення повноцінної рівності статей, важливо встановити і Міжнародний чоловічий день, що визначається національним законодавством. Встановлення Міжнародного чоловічого дня може бути важливим кроком у підтримці гендерної рівності. Воно показує, що суспільство визнає важливість прав та проблем чоловіків, а також їхній внесок у суспільство. Це може стимулювати позитивні зміни в уявленнях про стать і взаємини між статями", - сказано у пояснювальній записці.

У світі свято отримало популярність 1999 році у Тринідаді і Тобаго. Його ініціатором був доктор Джером Тілуксінгх, він вважав що свято підкреслить важливість ролі чоловіків у суспільстві.

Для святкування Тілуксінгх вибрав дату 19 листопада - це день народження його батька.

Нагадаємо, що Православна Церква України ухвалила рішення з 1 вересня 2023 року перейти на новоюліанський календар. Після чого в нашій країні деякі свята відзначатимуть по-новому.

Детальніше про те, якими будуть нові дати свят, а які залишається незмінними - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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