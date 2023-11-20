В Генштабі про успіхи ЗСУ на півдні: у окупантів проблеми, вимушені перекидати нові сили

У російських окупантів почалися значні проблеми через успішні операції українських військ на лівобережжі Херсонської області. Зокрема, через значні втрати, вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафона.

Проблеми у окупантів

"У російських окупантів почалися проблеми. В результаті великих втрат вони вимушені перекидати сюди підрозділи з інших напрямків", - розповів він.

Також, за словами Ковальова, значні втрати окупаційних військ зумовлені тим, що загарбники намагаються вибити українських воїнів із займаних позицій, із цих плацдармів.

"Майже щодня ворог здійснює від 4 до 10 таких спроб. Окупанти на лівобережжі Херсонщини застосовують весь арсенал зброї - від мінометів до артилерії великого калібру, ракетного, озброєння та авіації. Однак наші воїни діють сміливо та тактично грамотно, інколи навіть зухвало", - додав спікер.

Успіхи ЗСУ на лівобережжі Херсонської області

В Генштабі підтвердили, що підрозділам ЗСУ вдалося вибити росіян із зайнятих позицій на лівому березі Дніпра та закріпитися там.

"Ми не можемо розкрити деталі спецоперації, яку проводять наші підрозділи. Втім наголошу, що у Сил оборони є чіткий план дій, якого вони дотримуються. Підрозділи Сил оборони України проводять зараз диверсійні, рейдові та розвідувальні дії", - додав Ковальов.

Зокрема, за його даними, українські воїни виявляють шляхи логістичного постачання боєприпасів та продовольства, склади та скупчення особового складу, проводиться розвідка місць розташування особового складу та техніки російських загарбників, позицій артилерії з метою їх подальшого знищення засобами ураження.

"Одна з головних цілей цієї бойової роботи - відтіснити ворога якомога далі від правого берега Дніпра, щоб убезпечити цивільне населення міста Херсону від постійних російських обстрілів", - нагадав спікер, додавши, що попри достатньо серйозну лінію укріплень російських загарбників на лівому березі Дніпра, українським воїнам вдалося провести декілька вдалих та успішних дій.

Обстановка у Херсонській області

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

Через успіхи ЗСУ російські війська відразу почали обстрілювати і лівобережжя Херсонської області поряд з правобережжям. Одночасно російські загарбники активізували пограбування місцевого населення на тимчасово окупованій частині регіону.