Визит главы Пентагона в Киев и новая помощь от США: новости за 20 ноября

Вчера, 20 ноября 2023 года, глава Пентагона Ллойд Остин посетил Киев, а США объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
РБК-Украина собрало главные новости за 20 ноября.
Во время визита в Киев министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры на высоком уровне с украинским руководством. Стороны обсудили партнерство между странами и военную помощь ВСУ.
Как сообщалось, обсуждения были сосредоточены на дальнейшем укреплении стратегического партнерства между США и Украиной. Переговоры также включали обеспечение украинской армии необходимыми боевыми возможностями, как на зимний период, так и для защиты своей страны от будущих российских угроз.
В Пентагоне также отметили, что во время визита Остин подчеркнул приверженность США предоставлению Украине помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии, а также обсудил долгосрочное видение будущего Вооруженных сил Украины.
Также Остин сообщил, что очередная встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится уже в среду, 22 ноября.
Соединенные Штаты предоставили Украине новый пакет военной помощи на 100 млн долларов.
"США пообещали выделить Украине еще 100 млн долларов на помощь в области обороны, включая перехватчики ПВО и противотанковое оружие", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что более подробной информации не поступало, но это произошло в тот же день, когда Киев посетил министр обороны США Ллойд Остин.
Пакет помощи стоимостью до 100 млн долларов включает в себя:
Война в Украине завершится не так быстро, как хотелось б . Потому что это не кино, а "ежедневная тяжелая работа", за которой стоят жизнь украинцев и военных, и на которую нужно время.
"Люди почему-то относятся к этому (к войне, - ред.), как к кино, и ожидают, что в событиях не будет долгих пауз, что картинка перед глазами всегда будет меняться, ежедневно будут какие-то сюрпризы", - сказал президент Владимир Зеленский.
Но, по словам президента, для украинцев и украинских воинов война - "это не кино, это наши жизни, это ежедневный тяжелый труд". И для того, чтобы ее завершить нужно время.
"Завершится все не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не имеем права опускать руки и не сделаем этого", - констатировал Зеленский.
У российских оккупантов начались значительные проблемы из-за успешных операций украинских войск на левобережье Херсонской области. В частности, из-за значительных потерь они вынуждены перебрасывать сюда подразделения по другим направлениям.
Также, по словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, значительные потери оккупационных войск обусловлены тем, что захватчики пытаются выбить украинских воинов с занимаемых позиций, из этих плацдармов.
"Почти ежедневно враг осуществляет от 4 до 10 таких попыток. Оккупанты на левобережье Херсонской области применяют весь арсенал оружия - от минометов до артиллерии крупного калибра, ракетного, вооружения и авиации. Однако наши воины действуют смело и тактически грамотно, иногда даже дерзко", - добавил спикер.
Правоохранители разоблачили преступную схему с участием руководства Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи). Чиновники подозреваются в завладении госсредствами на сумму более 62 миллионов гривен.
В НАБУ отметили, что в настоящее время по делу подозреваются шесть человек. Это:
В Бюро не уточнили имена и фамилии этих чиновников. Однако по данным источников РБК-Украина, речь идет о главе Госспецсвязи Юрии Щиголе и его заместителе Викторе Жоре.
Так, именно их сегодня ранее в понедельник уволил Кабинет министров Украины и назначил временного руководителя ведомства.
В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.
О подготовке законопроекта сегодня сообщила заместитель главы комитета парламента по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая.
Факт подготовки нового документа в комментарии РБК-Украина подтвердил и глава комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич. При этом нардеп уточнил, что текст законопроекта готовит рабочая группа, но финальных предложений пока нет.
"Такой законопроект прорабатывается сейчас в рамках рабочей группы комитета. Эта рабочая группа является межфракционной. Комитет еще на заседании ничего не рассматривал. Кроме того, сам текст законопроекта еще не зарегистрирован, поэтому пока не можем комментировать какие-то те или иные положения. Все на стадии обсуждения", - отметил он.
Украинские разведчики 18 ноября поразили две дорогостоящие российские радиолокационные станции.
Как сообщается, 18 ноября вблизи населенного пункта Дмитриев Курской области было обнаружено радиотехническую позицию врага.
В результате боевой работы ГУР поражения получили две дорогостоящие российские радиолокационные станции - РЛС 55Ж6 "Небо" и, вероятно, "Гамма-С1Е".
Общие потери россиян пока уточняются.
Народные депутаты предлагают провести в Украине Международный мужской день. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.
Авторами законопроекта №10270 являются нардепы от разных партий Мария Мезенцева и Александр Мережко от "Слуги народа", а также Ярослав Юрчишин от "Голоса".
Они считают, что такой праздник должен привлечь внимание к важности роли мужчин в обществе, а также отметить их достижения. При этом такой праздник официально уже празднуют в 80 странах, в частности в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии.
"Одним из основных принципов современного правообеспечения является принцип гендерного равенства. В Украине, как и во многих других странах, существуют Международный женский день и День прав человека. Однако, для обеспечения полноценного равенства полов, важно установить и Международный мужской день, который определяется национальным законодательством. Установление Международного мужского дня может быть важным шагом в поддержке гендерного равенства. Оно показывает, что общество признает важность прав и проблем мужчин, а также их вклад в общество. Это может стимулировать позитивные изменения в представлениях о поле и взаимоотношениях между полами", - сказано в пояснительной записке.
В мире праздник получил известность 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Его инициатором был доктор Джером Тилуксингх, он считал что праздник подчеркнет важность роли мужчин в обществе.
Для празднования Тилуксингх выбрал дату 19 ноября - это день рождения его отца.
В Украину вчера, 20 ноября, удалось вернуть тела еще 94 погибших защитников.
Отмечается, что возвращением павших военных занимались Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники и представители Международного комитета Красного Креста.
Также сообщается, что в соответствии с нормами Международного гуманитарного права противоположной стороне переданы тела комбатантов, погибших в связи с вооруженной агрессией против Украины.
"ВСУ обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления личностей погибших", - добавили в штабе.
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