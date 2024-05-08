Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Росія в ніч на 8 травня знову атакувала енергетику України, були пошкоджені важливі об'єкти. А Верховна рада сьогодні продовжила воєнний стан і мобілізацію.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Масований обстріл України

Цієї ночі Росія випустила по Україні 55 ракет різних типів та 21 "Шахеди". Сили ППО збили 20 дронів та 39 ракет. Під ударом ворога були енергетичні об'єкти у щонайменше шести областях - Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій.

ППО вночі працювала і в Києві, на щастя, пошкоджень у столиці не було.

Проте через нічну атаку були серйозно пошкоджені три українські теплоелектростанції.

Воєнний стан та мобілізація

Сьогодні парламент підтримав законопроєкти президента Володимира Зеленського про продовження воєнного стану (№11234) та загальної мобілізації (№11235).

Це вже 11-те продовження від початку повномасштабної війни. Воєнний стан та мобілізація в Україні будуть діяти щонайменше до 11 серпня 2024 року.

Мобілізація засуджених

Також Верховна рада сьогодні прийняла в цілому законопроєкт №11079-1 про мобілізацію деяких категорій засуджених. Документ дозволяє мобілізацію, а також військову службу за контрактом для ув'язнених під час воєнного стану.

"Прильоти" у Харкові

Росіяни вдарили по Харкову, внаслідок чого отримали поранення троє дітей. Відомо, що хлопці віком 13, 14, 15 років грали у футбол на спортивному майданчику, коли окупанти обстріляли місто.

За даними місцевої влади, діти перебувають у важкому стані. Також поранення отримали двоє дорослих.

Угруповання росіян у Курській області

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про те, що росіяни сформували "певне угруповання військ" на північному напрямку. Ціль цього вивчають.

Україна

Можливі відключення світла

Через ворожий обстріл та нові пошкодження енергетики в Україні можуть ввести відключення світла. Графіки можуть запровадити у пікові годин - з 18:00 до 23:00. Українців закликають бути заощадливими.

Зокрема, відключення з 18:00 до 23:00 вже ввели для української промисловості та бізнесу.

Як не залишитися без зв'язку та інтернету при блекаутах - дізнайтеся у нашому матеріалі.

Нова підозра Коломойському

Олігарху Ігорю Коломойському, який зараз перебуває у СІЗО, вручили нову підозру. Його підозрюють в організації замовного вбивства адвоката.

Українські дрони-камікадзе

Директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін заявив, що Україна цього року вже наздогнала Росію за виробництвом дронів-камікадзе. Йдеться про безпілотники, які схожі на іранські Shahed-131 та Shahed-136.

Курс валют

Курс долара в обмінниках продовжив дешевшати. На ранок 8 травня середній курс продажу долара в Україні впав до 39,75 гривні, курс євро впав до 42,85 гривні.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,25 гривні, євро по 42,15 гривні.

Погода

За даними синоптиків, завтра в Україну прийде антициклон Thomas, тому дощів не очікується. Проте вночі можливі заморозки, а вдень пригріє до +11 +17.

Світ

Литва і мобілізація в Україні

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте допустила, що Вільнюс може відмовити чоловікам з України у наданні посвідки на проживання. За її словами, це можливо, якщо в Україні буде доведено, що чоловіки відхиляються від військової служби.

Patriot для України

Як повідомляють ЗМІ, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус закликав Швейцарію, яка дотримується військового нейтралітету, передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.

Конфіскація активів РФ

Посли Європейського союзу погодили останній крок, який необхідний для надсилання заморожених російських активів Україні.

Розмова Зеленського та Орбана

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном та запросив його на Глобальний саміт миру.