У Харкові "прильоти" у житловому районі: постраждали діти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Окупанти вдарили по житловому районі міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей. Їх стан невідомий.

"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - зазначив голова ОВА.

Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про трьох постраждалих дітей - хлопчики 12, 13 і 15 років.

Як зазначив мер міста, стан одного з постраждалих дітей важкий.

Оновлено о 14:10

Місцева влада повідомила, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Крім трьох дітей, постраждали також 55-річний чоловік та жінка 80 років.

Варто зазначити, що у Харкові сьогодні неодноразово лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів ракетами по Харківській області.