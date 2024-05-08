У Харкові "прильоти" у житловому районі: постраждали діти
Російські війська обстріляли Харків у середу, 8 травня. Внаслідок атаки постраждали діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Харкова Ігоря Терехова та голову Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.
Окупанти вдарили по житловому районі міста. Внаслідок російських обстрілів постраждали троє дітей. Їх стан невідомий.
"Окупанти завдали удари по Харкову. Постраждали щонайменше троє дітей. Деталі встановлюються", - зазначив голова ОВА.
Пізніше Синєгубов повідомив, що було зафіксоване влучання на відкритій місцевості на території освітньої установи. За його словами, є дані про трьох постраждалих дітей - хлопчики 12, 13 і 15 років.
Як зазначив мер міста, стан одного з постраждалих дітей важкий.
Оновлено о 14:10
Місцева влада повідомила, що кількість постраждалих зросла до п'яти. Крім трьох дітей, постраждали також 55-річний чоловік та жінка 80 років.
Варто зазначити, що у Харкові сьогодні неодноразово лунали вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів ракетами по Харківській області.
Харків під щоденними обстрілами
Варто зазначити, що Харків страждає від російських обстрілів через свою близькість до кордону з РФ. Окупанти атакують місто ракетами, КАБами, дронами та іншим озброєнням.
Навесні росіяни посилили обстріли Харкова. Більше того, розвідка зазначає, що у росіян, ймовірно, є план нового наступу на Харків, але окупанти не накопичили потрібну кількість сил.
В ніч на 8 травня російська армія теж атакувала місто. Окупанти направили на місто дрони-камікадзе. Два "Шахеди" збили у північній частині Харкова. На щастя, ніхто не постраждав.
Детальніше про наслідки чергової атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.
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