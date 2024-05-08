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Литва може відмовити у ПНП чоловікам із України. Прем'єр назвала умову

Середа 08 травня 2024 10:26
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Литва може відмовити у ПНП чоловікам із України. Прем'єр назвала умову Фото: прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Литва може відмовити в наданні посвідки на проживання чоловікам з України. Зокрема, якщо Київ доведе, що вони відхиляються від військової служби.

Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Ми не будемо організовувати депортацію або шукати українських чоловіків у країні, тому що це було б не законно", - заявила вона.

Шимоніте додала, що ЄС гарантував їм захист до березня 2025 року.

Однак тим, кого Київ доведе в ухиленні від військової служби, може бути відмовлено в постійному проживанні, сказала Шимоніте.

"Литва дуже хоче допомогти Україні, щоб у неї був потенціал для оновлення збройних сил і щоб люди, які тривалий час воювали, могли відпочити", - наголосила прем'єр.

Мобілізація в Україні

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня. Після цього чоловіки віком від 18 до 60 років повинні будуть протягом двох місяців (60 днів) повідомити свої персональні дані до військкомату.

Зокрема, Україна припинила видачу закордонних паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років. Наразі такі громадяни мають отримувати документи в Україні.

Польська влада визнає, що Україна може допомогти призваним в армію чоловікам повернутися додому. Міністерство оборони Польщі не виключає можливості депортації.

Однак Міністерство внутрішніх справ Польщі пообіцяло надати тимчасовий захист українцям без паспортів. Варшава наголосила, що чекає від України ідеї репатріації призовників з-за кордону.

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