ua en ru
Ср, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Завтра в Україну прийде антициклон Thomas. Синоптик розповіла про погоду

Україна, Середа 08 травня 2024 13:07
UA EN RU
Завтра в Україну прийде антициклон Thomas. Синоптик розповіла про погоду Фото: якою буде погода в Україні 9 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні завтра, 9 травня, визначатиметься антициклоном Thomas. Тому вона матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Західний антициклон на ім'я Thomas - масштабна область високого атмосферного тиску - визначатиме завтра суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною", - розповіла вона.

Тому, за даними, 9 травня опадів у нас не очікується буде малохмарно та сонячно.

Завтра вдень максимальна температура повітря становитиме +11....+17 градусів, на північному сході подекуди +9...+11 градусів, у південній частині та в західних областях +15....+20 градусів, на Закарпатті до +22 градусів.

Заморозки в Україні

Проте, як зазначила Діденко, ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків.

"Лише південна частина, Закарпаття та прикарпатські області уникнуть заморозків", - констатувала вона.

Крім того, вночі 10 травня заморозки ще протримаються на сході, півночі та в центрі України, а вже 11 травня вони припиняться.

Погода у Києві

У Києві 9 травня очікується свіжа ясна, без опадів, погода. Вночі +2...+5 градусів, на околицях заморозки, вдень також не надто тепло, +11,+12 градусів.

Погода в Україні

Погода в Україні буде визначатися різкими перепадами ще декілька тижнів.

Однак далі у травні вже варто очікувати на справжню літню спеку з підвищенням температури повітря до 28 градусів.

При цьому до 15-16 травня в Україні буде холодно. А наприкінці травня не виключені заморозки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві Погода на день
NEWS
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
РФ запустила по Україні понад 70 ракет і дронів: скільки цілей вдалося збити
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду