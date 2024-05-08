Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідно до підсумків голосування:

"за" проголосували 279 народних депутатів;

"проти" - 0;

"утримались" - 40;

Як відзначив Железняк, з законопроєкту прибрали ризики по антикорупції на яких наголошував антикорупційний комітет.

Фото: Рада підтримала законопроєкт про мобілізацію засуджених (t.me/yzheleznyak)

Зокрема мобілізуватись з тюрми не зможуть:

депутати;

частина топкорупціонерів;

винні у тяжких злочинах. Мова йде, наприклад, про вбивства, зґвалтування.

Мобілізація ув‘язнених

Як й згадувалось вище, законопроєкт №11079, за який сьогодні було проголосовано, передбачає мобілізацію, а також військову службу за контрактом ув'язненим під час воєнного стану.

У тому ж числі законопроєкт передбачає умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, відповідно, з подальшою службою за контрактом. Аби мобілізуватись, окрім бажання засудженого, необхідне й рішення суду.

Детальніше про законопроєкт - у матеріалі РБК-Україна.