Долар йде вниз: новий курс в обмінниках

Курс долара в обмінних пунктах України продовжив зниження. Єдина європейська валюта також подешевшала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На ранок 8 травня середній курс продажу долара в Україні впав на 5 копійок до 39,75 гривень, курс євро впав на 5 копійок 42,85 гривень.

В обмінних пунктах купують долар у середньому по 39,25 гривні, євро по 42,15 гривні.

На міжбанку курс сьогодні перебуває на рівні 39,22-39,25 грн/долар (купівля-продаж) – зниження на 5 копійок порівняно із закриттям у попередній день.

Офіційний курс

Національний банк України (НБУ) знижує офіційний курс долара на четвертий день поспіль.

Офіційний курс на 8 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2966 грн за 1 долар (-0,0595 грн). Курс євро становитиме 42,3087 гривень за 1 євро (-0,0896 грн).

Валютна лібералізація

НБУ з 4 травня запровадив черговий пакет валютної лібералізації, який стосується лише бізнесу. Як заявив голова НБУ Андрій Пишний, вартість цього пакету – 5,5 млрд доларів. При цьому він висловив сподівання, що підприємства не просто виведуть гроші за кордон, а залучатимуть нові кредити та інвестиції для розвитку економіки.

Він також попередив експортерів про заходи, якщо вони не повертатимуть валютну виручку з-за кордону.