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Посли ЄС погодили відправку заморожених російських активів Україні

Брюссель, Середа 08 травня 2024 17:06
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Посли ЄС погодили відправку заморожених російських активів Україні Фото: президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Посли Європейського союзу сьогодні, 8 травня, дійшли згоди щодо останнього кроку перед відправкою заморожених російських активів Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка.

"Посли ЄС погодили останній крок - відправку арештованих надприбутків від російських державних активів, які заморожені в Європейському союзі, до України". - повідомив журналіст.

Заморожені активи Російської Федерації

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну низка країн партнерів заарештувала державні активи Росії, які на той час перебували в їх країнах.

Наразі на рахунках країн-партнерів України заморожено близько 300 мільярдів доларів російських активів. Наразі розглядається можливість використання прибутку або відсотків від цих активів для надання допомоги Україні.

Однак вчора ми повідомляли, що частина країн ЄС може відмовитися від використання прибутку від заморожених активів Росії для купівлі зброї для України.

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