Як не залишитися без зв'язку та інтернету при відключенні світла
Через масований удар по енергетиці 8 травня 2024 року в усіх областях України можуть запровадити графіки відключення світла. Вже відомо, що пік очікується увечері з 18:00 до 23:00.
РБК-Україна нагадує три простих кроки для того, щоб не залишитися без зв'язку та інтернету.
Мобільний зв'язок
Через нестабільне електропостачання в мережах може зникати зв'язок на телефонах. Коли вимикається світло, станції мобільних операторів перемикаються на альтернативне живлення.
Як правило, батарей та генераторів вистачає на 4-5 годин роботи. Якщо після цього досі немає світла, станція може повністю відключитися і не обслуговувати абонентів.
Щоб не залишити українців зовсім без зв'язку, ще 2022 року було запущено національний роумінг. Це безкоштовна опція, яка дозволяє абонентам користуватись послугами інших операторів у зоні покриття.
Щоб скористатися цією опцією, треба на смартфоні вимкнути автовибір мережі. На Android - перейти в "Налаштування" - "Мобільна мережа" (або "Підключення") - "Оператор". На iOS: "Параметри" - "Мобільні дані" - "Вибір мережі".
Фото: як не залишитись без світла (thedigital.gov.ua)
Потім треба знайти та вибрати доступну мережу - VODAFONE UA, UA-KYIVSTAR або LIFECELL. Якщо не вдалося зареєструватися, спробуйте знову або виберіть іншого оператора. Після цього можна дзвонити, приймати дзвінки, надсилати та отримувати смс-повідомлення.
Щодо мобільного інтернету, то навряд чи його використання в національному роумінгу буде комфортним. Оператори дають доступ до мережі 2G/3G на швидкості до 512 Кбіт/с. Цього може вистачити на обмін повідомленнями в месенджерах чи пошук інформації в інтернеті.
Домашній інтернет
Якщо ви хочете залишатися з домашнім інтернетом при відключеннях світла, слід заздалегідь потурбуватися про це. Для цього треба уточнити у свого провайдера, чи він перейшов на енергоефективні інтернет мережі за технологією xPON.
PON (passive optical network або "пасивна мережа") - це технологія, яка забезпечує доступ до інтернету в будинках з проведеними оптичними комунікаціями. У таких випадках оптика заводиться безпосередньо у квартиру.
Особливістю PON є деревоподібна архітектура, яка не потребує електропостачання для периферійних вузлів. Це дозволяє отримувати доступ до мережі навіть при локальних перебоях зі світлом за наявності резервного живлення у ваших девайсів. Швидкість залишається високою, достатньою для перегляду онлайн-ТБ.
Фото: як не залишитись без інтернету (thedigital.gov.ua)
Якщо ваш провайдер не надає доступу до інтернету через оптику, можна знайти найближчого провайдера з xPON-мережею і подати заявку на підключення. Щоб прискорити процес, радять об'єднатися із сусідами. Зазначимо, у Києві така послуга доступна у більшості великих провайдерів.
Якщо домашній інтернет роздається по Wi-Fi, то крім джерел живлення для ноутбука або комп'ютера, потрібне альтернативне джерело живлення для роутера. Це може бути як зарядні станції чи безперебійники, так і павербанки. В останньому випадку потрібна батарея, здатна видавати необхідний вольтаж, і кабель з відповідними роз'ємами.
При дотриманні всіх умов можна залишатися вдома онлайн не лише під час віялових відключень, а й за тривалих блекаутів.
Пункт незламності
Якщо національний роумінг не працює і зник домашній інтернет, можна прийти до одного з Пунктів незламності. Достатньо завантажити мапу в застосунку "Дія", щоб у декілька кліків знайти найближчий пункт і перевірити, чи є в ньому все необхідне.
Фото: як знайти Пункт незламності (thedigital.gov.ua)
Через додаток можна перевірити, чи працює пункт, чи доступний для людей з інвалідністю, а також чи є там зв'язок, інтернет, генератор, вода, тепло, аптечка та можливість підзарядити гаджети.
Чому це знову актуально
У ніч проти 8 травня Російська Федерація запустила понад 50 ракет та 20 "шахедів", під удар потрапила енерегтична інфраструктура у шести областях - Львівська, Вінницька, Полтавська, Запорізька, Кіровоградська та Івано-Франківська. Відомо про прильоти на об'єкті генерації "Укренерго" та три електростанції ДТЕК.
Детальніше про це у матеріалі "Масований удар по енергетиці України. Що відомо про наслідки атаки і де "прильоти".
Через дефіцит в енергосистемі сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливі відключення побутових та промислових споживачів по всій країні.
Інформація про графіки має з'явитися на офіційних сторінках обленерго.
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