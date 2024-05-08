"Позиція Угорщини важлива": Зеленський запросив Орбана на Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Глобальний саміт миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) глави держави.

"Я мав тривалу та цілеспрямовану розмову з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном і запросив його на Саміт миру. Позиція Угорщини важлива для нас з точки зору наближення миру та нашої спільної регіональної безпеки", - написав Зеленський. Президент наголосив на зацікавленості України в добросусідських відносинах з Угорщиною, а також у розвитку співпраці в торгівлі, енергетиці, логістиці. "Ми скоординували подальші кроки для взаємовигідного вирішення всього комплексу двосторонніх питань. Ми також обговорили інтеграцію України в ЄС. Я впевнений, що швидкий вступ України до ЄС піде на користь обом нашим державам", - додав глава держави.