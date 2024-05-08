По всій Україні сьогодні можуть запровадити графіки відключення світла: названо піковий час

В Україні в середу, 8 травня можуть ввести графіки відключення світла. Найскладніша ситуація очікується в енергосистемі з 18:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

"Сьогодні ввечері з 18:00 до 23:00 можливе обмеження побутових та промислових споживачів по всій Україні. Обмеження будуть рівномірно розподілені по всім областям", - йдеться у повідомленні.

Енергетики зазначають, що інформацію про те, як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго.

"Причина - дефіцит електроенергії в енергосистемі. Він виник через нові пошкодження обладнання українських електростанцій, завдані російськими ударами. Особливо важка ситуація очікується сьогодні з 18:00 до 23:00", - підкреслили у компанії.

Масований обстріл енергетики України 8 травня

В ніч на 8 травня окупанти випустили понад 50 ракет та 20 "шахедів" по енергетичній інфраструктурі одразу у шести регіонах -у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Івано-Франківській областях.

Це вже п’ятий масований удар по енергетиці України, починаючи з 22 березня. Зокрема, пошкоджень зазнали тепло та гідроелектростанції. Також російські "шахеди" пошкодили обладнання одного з об’єктів "Укренерго" в центральному регіоні. Наразі споживачі в цьому регіоні заживлені резервними схемами.

Нагадаємо, наприкінці квітня повідомлялося, що з 24 лютого російські війська вже 180 разів обстріляли ТЕС в Україні. Зокрема, лише за місяць, з кінця березня до кінця квітня, станції атакували близько 20 разів.

Зазначимо, з кінця березня російські війська влаштували вже п'ять масових атак по енергетиці України. А саме: