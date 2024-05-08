Пісторіус попросив Швейцарію передати Україні Patriot, - ЗМІ

Німеччина виступила з ініціативою щодо зміцнення протиповітряної оборони України. Так, нещодавно міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попросив свою швейцарську колегу Віолу Амхерд поставити Києву систему Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NZZ.

Однак переговори явно не привели ні до яких результатів. Будучи нейтральною державою, Швейцарія не передає воюючим сторонам військові матеріали - навіть Україні.

Берлін кілька разів намагався переконати Берн дозволити передачу Україні боєприпасів для зенітного танка Gepard. Однак федеральний уряд не зміг дозволити реекспорт цих боєприпасів швейцарського виробництва, за що Швейцарія зазнала різкої критики.

Цілком можна було б організувати своєрідну кільцеву торгівлю із західними країнами за зразком торгівлі танками Leopard. Минулого року Швейцарія погодилася на продаж 25 бойових танків Leopard 2 німецькому виробнику - за умови, що їх не буде відправлено в Україну. Танки покликані заповнити прогалини, що виникли в країнах НАТО і ЄС через те, що вони передали танки Києву.

За даними видання, Швейцарія майже нічого не може запропонувати в галузі протиповітряної оборони, навіть для обміну кільцями. Замовлені американські системи Patriot будуть поставлені не раніше 2026 року. Однак Україні ця зброя потрібна вже зараз.