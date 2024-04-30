Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Представниця королівської сім'ї Британії відвідала Україну, в Києві демонтують пам’ятник під колишньою "Аркою дружби народів", а в ЄС можуть заборонити TikTok.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

Зеленський підвищив у званні голову ДПСУ й не лише

Президент Володимир Зеленський присвоїв голові ДПСУ Сергію Дейнеку звання генерал-лейтенанта. Крім того, згідно з документами, підвищено:

заступника начальника регіонального управління - начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління ДПСУ Віталія Чаплю - до бригадного генерала;

директора Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації ДПСУ Андрія Віхтюка - до бригадного генерала.

Вибухи у Джанкої

Вночі в окупованому Джанкої (Крим) лунали вибухи. Партизани руху "Атеш" повідомляють про щонайменше про п'ять ударів по аеродрому із застосуванням безпілотників та ракет. Підпілля каже, що у загарбників багато поранених та загиблих.

Крім того, місцеві також повідомляли про вибухи у Генічеському та Червоногвардійському районах та у Сімферополі.

Удар по авіабазі "Кущевська"

Британська розвідка проаналізувала наслідки атаки дронів СБУ по військовому аеродрому росіян "Кущевська" у Краснодарському краї, де розміщувались винищувачі Су-34 і Су-35, які щодня атакують українські позиції на фронті. Британці вважають, що цей успішний удар, ймовірно, змусить Росію розосередити літаки, а також перерозподілити засоби ППО, щоб закрити прогалини.

Також не виключено, що здатність дронів СБУ виводити з ладу російську тактичну авіацію зменшить інтенсивність авіаційних атак РФ на лінії фронту.

Атака на Харків

Війська РФ обстріляли два райони Харкова: Київському та Холодногірському. У першому є два влучання у гаражний кооператив, а в другому - по території транспортного підприємства. Місцева влада повідомляє про 10 поранених, також є жертва. Попередньо, для удару ворог застосував три бомби УМПБ Д-30СН.

Удар по Одесі

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що окупанти вчора вдарили по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетними боєприпасами та показав момент атаки на місто. За його словами, в радіусі 1,5 км від місця обстрілу було вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.

"Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення. Слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців", - констатував Костін.

У Держприкордонслужбі створили бригаду "Гарт"

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко оголосив про створення третьої бойової бригади Державної прикордонної служби України. Нове військове з’єднання отримало назву "Гарт" та вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах.

Росіяни намагаються відбити острів Нестрига

Російська армія намагається відбити острів Нестрига в Херсонській області, який Сили оборони нещодавно взяли під свій контроль. За словами речника Сил оборони "Півдня" Дмитра Плетенчука, росіяни лише сьогодні двічі штурмували острів.

Україна

Герцогиня Единбурзька у Києві

До Києва прибула герцогиня Единбурзька Софі Гелен - дружина наймолодшого сина Єлизавети ІІ принца Едварда. Таким чином, це перший візит члена королівської родини Великої Британії від початку російської агресії проти України в 2014 році.

Герцогиня вже зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.

Політика

Президент Володимир Зеленський висловив думку, що Україна зможе вступити до НАТО тільки після перемоги у війні. Наразі ж окремі члени Альянсу відчувають ризик, або ж скепсис щодо цього питання.

"Питання про НАТО - це питання більшості, а більшість - це питання політичне. А щоб політично Україну взяли в Альянс для цього потрібна перемога. І я вважаю, що одна з причин чому йде війна, тому що ми до цього не були в Альянсі", - каже президент.

Засідання Кабміну

Кабінет міністрів провів сьогодні своє чергове засідання, на якому, зокрема, ухвалили рішення про виділення понад 15 млрд гривень на закупівлю 300 тисяч дронів для Сил оборони.

Також уряд дозволив Державній службі з надзвичайних ситуацій надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це допоможе з розвитком сфери гуманітарного розмінування в Україні.

З митрополита Павла зняли браслет

Печерський районний суд Києва дозволив митрополиту УПЦ МП та екс-наміснику Києво-Печерської лаври Павлу, якого підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі та виправдовуванні російської агресії, зняти електронний браслет. При цьому він не має права відлучатися з місця проживання, крім невідкладних випадків.

У Києві демонтують монумент "Переяславська рада"

У центрі Києва розпочали демонтаж пам'ятника на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" (колишня назва "Арка дружби народів"). Очікується, що роботи займуть декілька днів через масивність конструкції. РБК-Україна побувало на місці подій, фото та відео - дивіться в окремому матеріалі.

Чоловіки призовного віку за кордоном

Україна не буде примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону, сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю виданню DW. Вона пояснила, що передача даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

Харків скасував низку податків для бізнесу

У Харкові на сесії міської ради ухвалили рішення про звільнення підприємців від податку на землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП четвертої групи. За домовленістю з державою, витрачені містом кошти компенсують із державного бюджету.

ТЦК

В Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на повідомлення про доправлення до військкоматів далекобійників, які повертаються із-за кордону. Там підтвердили, що такі випадки дійсно є та заявили, що "водії вантажних транспортних засобів такі ж громадяни України як і інші".

В ТЦК пояснюють, що громадянам, які не мають при собі військово-облікових документів під час перевірки на контрольно-пропускних пунктах, пропонують проїхати до територіального центру комплектування для уточнення даних. У цей час автівки водіїв залишаються під наглядом правоохоронців.

Ще один скандал з ТЦК стався у Львівській області. Там до військкомату "запросили" співробітників онкоцентру.

Субсидія

Цього року майже всім українцям автоматично продовжать субсидію на неопалювальний сезон. Але є категорії громадян, яким доведеться самостійно звертатися за продовженням виплат.

Курс

Долар подешевшав після зростання напередодні. Офіційний курс на 1 травня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,5151 грн за долар (-0,1537 грн).

Погода

Завтра, 1 травня, в Україні очікується тепла погода та без опадів. Місцями температура повітря вдень підніметься до +20 +25 градусів.

Світ

TikTok можуть заборонити в ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключає, що в Європейському союзі може бути введено заборону на TikTok. З відповідною заявою вона виступила під час дебатів у Маастрихті (Нідерланди), в яких брали участь провідні кандидати від партій на виборах 2024 року до Європарламенту.

США

Екс-президент США Дональд Трамп отримав 9000 доларів штрафу за дописи в соцмережах, які порушували судову заборону. За такі порушення Трампу може загрожувати арешт.

Ісландія

Парламент Ісландії ухвалив резолюцію про довгострокову підтримку України в період із 2024 до 2028 року. Документ орієнтований на підтримку незалежності, суверенітету, кордонів, безпеки цивільних, гуманітарної допомоги та відбудови в Україні.

Спека в Європі

Синоптики прогнозують, що літо в Європі буде спекотніше, ніж зазвичай, з більш високим ризиком посухи та хвиль тепла. Очікується, що теплий травень продовжить тенденцію, яка спостерігалася 10 місяців поспіль із рекордно високими глобальними температурами.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон прагне побудувати тісніші взаємини із лідером Китаю Сі Цзіньпінем, зокрема задля того, аби він вплинув на російського диктатора Володимира Путіна щодо війни в Україні, пише Bloomberg. Очікується, що два лідери проведуть проведуть переговори в травні.

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