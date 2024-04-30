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Окупанти безуспішно штурмують острів Нестрига, який нещодавно звільнили ЗСУ, - ОК "Південь"

Херсонська область, Вівторок 30 квітня 2024 18:08
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Окупанти безуспішно штурмують острів Нестрига, який нещодавно звільнили ЗСУ, - ОК "Південь" Ілюстративне фото: росіяни провалили штурми Нестриги (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти проводять штурми на острів Нестрига, який нещодавно почали контролювати українські захисники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони "Півдня" Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Сьогодні вони вранці вже два штурми здійснювали на Нестригу, і обидва невдало. Відступили з втратами безуспішно. Це останній острів від Велетенського - це район н.п. Велетенське та Кізомис, недалеко від них. Фактично це останній острів перед гирлом річки", - розповів Плетенчук.

Окупанти безуспішно штурмують острів Нестрига, який нещодавно звільнили ЗСУ, - ОК &quot;Південь&quot; Фото: острів Нестрига на карті (скріншот)

За його словами, для України важливо захистити цю територію від можливих диверсантів та можливих вилазок окупантів. Це і вдалося зробити за допомогою деокупації острова.

Він зазначив, що раніше туди могли заходити диверсанти та, зокрема, встановлювати міномети для обстрілу населених пунктів Херсонської області. Також ворог міг здійснювати спроби зайти в тил до українських захисників через Нестригу.

Плетенчук додав, що ситуація у районі Кринок залишається складною. Українські морпіхи діють там автономно.

"Звичайно, логістика там дуже складна. Як і ротація, і евакуація, та інші питання. Однак вони продовжують утримувати свої позиції, незважаючи на те, що сили противника переважають у кількості", - уточнив він.

Визволення острова Нестрига

Нагадаємо, 28 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив про те, що українським захисникам вдалося взяти під свій контроль острів Нестрига в Херсонській області.

Це сталося після того, як вони просунулися в районі селища Велетенське на в Херсонській області.

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