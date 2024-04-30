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Чи очікувати примусового повернення українців із ЄС: відповідь Стефанішиної

Україна ЄС, Вівторок 30 квітня 2024 14:34
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Чи очікувати примусового повернення українців із ЄС: відповідь Стефанішиної Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні не планують примусове повернення чоловіків призовного віку з-за кордону. Облік у ТЦК не означає "автоматичну мобілізацію на фронт", адже рішення України з оновлення даних спрямоване на визначення потенціалу мобілізації.

Про це повідомила у Брюсселі віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю DW.

За її словами, надання своїх даних територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки не означає автоматичну мобілізацію на фронт.

"Україна ухвалила закон про мобілізацію і ми маємо розуміти, у якому обсязі ми можемо заміняти хлопців на фронті. Йдеться про потенціал мобілізації - облік і інформацію. І це першочергова мета нашого рішення", - пояснює віцепрем'єрка.

Також Стефанішина повідомила, що у травні Україну відвідає єврокомісарка з питань внутрішніх справ і міграції Ілви Йоганссон. У ході візиту планується обговорення з українською владою питання подальшого юридичного статусу українців за кордоном, адже чинний механізм тимчасового захисту в ЄС буде діяти до березня 2025 року.

"Тому обмежень і примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку в країну, яка воює, не буде. Але у питаннях війни немає приємних рішень і давайте не забувати, що війна триває і ми маємо її виграти", - наголосила віцепрем'єрка.

Що цьому передувало

Нагадаємо, влада України заборонила видавати паспорти чоловікам віком від 18 до 60 років, які знаходяться за межами України. Крім того, з 23 квітня їм обмежили надання консульських послуг за кордоном.

Уряд України пояснив дане рішення новим законом про мобілізацію. Окремо зазначається, що консульські послуги планують відновити з 18 травня, коли почне діяти закон, але враховуючи нові умови.

Так, що у Польщі допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Хоча пізніше МВС Польщі пообіцяло надати тимчасовий захист українським біженцям без паспортів.

Зокрема у Польщі дотримуються думки, що Україна повинна проявити ініціативу щодо повернення чоловіків призовного віку з-за кордону.

Також сьогодні стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Естонії не має плану примусової репатріації в Україну чоловіків призовного віку.

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