В Україні субсидію на неопалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

Для більшості українців субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично. Є окремі категорії, яких це не стосується.

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня частина українців може отримати субсидію на неопалювальний сезон.

"Для більшості отримувачів вона буде призначена автоматично (якщо не змінилися дані про майнове становище та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно", - зазначають у відомстві.

При цьому там уточнили, що Пенсійний фонд України на підставі тих даних, які є у його розпорядженні, перерахує розмір субсидії, на яку отримувач має право.

Але з 1 травня деяким категоріям призначать субсидію лише після звернення із заявою та декларацією про доходи та витрати. Це необхідно у випадку, якщо:

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;

кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися тим, хто має право на виплату, але в опалювальний сезон їм призначили субсидію у розмірі 0,00 гривень.

"Звертаємо увагу, що навіть якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалюваного сезону, субсидія буде призначена з початку такого сезону", - наголосили в Мінсоцполітики.