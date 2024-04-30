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В Україні субсидію на неопалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім

Вівторок 30 квітня 2024 18:24
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В Україні субсидію на неопалювальний сезон продовжать автоматично, але не всім Фото: в Україні пояснили, кому субсидію на неопалювальний сезон не продовжуватимуть автоматично (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Для більшості українців субсидію на неопалювальний сезон призначать автоматично. Є окремі категорії, яких це не стосується.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.

У Мінсоцполітики нагадали, що з травня частина українців може отримати субсидію на неопалювальний сезон.

"Для більшості отримувачів вона буде призначена автоматично (якщо не змінилися дані про майнове становище та/або склад домогосподарств). Тобто якщо ви вже є отримувачем житлової субсидії, додатково звертатися нікуди не потрібно і жодних додаткових звернень робити також не потрібно", - зазначають у відомстві.

При цьому там уточнили, що Пенсійний фонд України на підставі тих даних, які є у його розпорядженні, перерахує розмір субсидії, на яку отримувач має право.

Але з 1 травня деяким категоріям призначать субсидію лише після звернення із заявою та декларацією про доходи та витрати. Це необхідно у випадку, якщо:

  • заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги;
  • у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;
  • кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша, ніж кількість зареєстрованих;
  • домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання зрідженого газу, жорсткого та рідкого пічного побутового палива.

Також необхідно звернутися тим, хто має право на виплату, але в опалювальний сезон їм призначили субсидію у розмірі 0,00 гривень.

"Звертаємо увагу, що навіть якщо ви подали заяву протягом двох місяців з початку неопалюваного сезону, субсидія буде призначена з початку такого сезону", - наголосили в Мінсоцполітики.

Субсидії в Україні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна (проект Styler) зазначало, що субсидію у деяких домогосподарств можуть забрати.

Така ймовірність існує за низки випадків. Більш детально про це - у матеріалі за посиланням.

Також у ПФУ зазначали, що в Україні неможливо отримувати субсидії та пільгу на комуналку одночасно, навіть незважаючи на те, що це різні види виплат.

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