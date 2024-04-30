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В Україні створили третю бойову бригаду ДПСУ "Гарт"

Вівторок 30 квітня 2024 11:48
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В Україні створили третю бойову бригаду ДПСУ "Гарт" Фото: голова МВС Ігор Клименко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В Україні створили третю бойову бригаду Державної прикордонної служби України "Гарт".

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Символічно саме сьогодні оголосити про створення третьої бойової бригади Держприкордонслужби - "Гарт", бійці якої вже підсилюють Сили оборони на східних рубежах", - повідомив він.

Зазначимо, що вже є дві бойові бригади прикордонників - "Сталевий кордон" та "Помста".

Збільшення складу ДПСУ

В березні цього року уряд за поданням президента Володимира Зеленського вже вносив до Верховної ради законопроект, що передбачає збільшення штату Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

Зеленський пояснював, що це необхідно для забезпечення довготривалого захисту державного кордону після закінчення війни з Росією.

24 квітня Верховна рада підтримала цей законопроект. Відповідно до нього, загальна чисельність ДПСУ протягом року з дня припинення або скасування воєнного стану зросте до 75 тисяч осіб. З них 67 тисяч будуть військовослужбовцями.

Збільшення штату ДПСУ дозволить посилити охорону державного кордону України та зробити його більш стійким до зовнішніх загроз. Це особливо актуально в умовах протистояння з Росією, яка продовжує загрожувати територіальній цілісності України.

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