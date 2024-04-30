У Києві демонтують пам’ятник під колишньою "Аркою дружби народів" (фото, відео)

Зазначимо, що за оцінками в КМДА, демонтаж пам'ятника може зайняти кілька днів, оскільки його конструкція доволі масивна. Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 - 7 000 кг.

Фото: комунальники у Києві демонтують композицію на честь Переяславської ради (Віталій Носач, РБК-Україна)

До демонтажу пам'ятника вже сьогодні приступили комунальники. Перед цим фахівці попередньо провели вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити її.

Фото: зі стели почали знімати фігури (Віталій Носач, РБК-Україна)

Очікується, що надалі монумент зберігатиметься в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Про пам'ятник, його зв'язок з колишньою "Аркою дружби народів" і декомунізацію

Нагадаємо, нещодавно Київська міська рада ухвалила рішення про перейменування "Арку дружби народів". Тепер вона має назву "Арка свободи українського народу". Ця скульптурна композиція була побудована в Києві на території Хрещатого парку та первісно складалася з арки та двох скульптурних груп під нею. Після чого вона зазнала змін.

Так, 24 листопада 2018 року на "Арці Дружби народів" українські художники та правозахисники відкрили інсталяцію "Тріщина дружби". Її присвятили питанню українських політв'язнів, зокрема режисерові Олегу Сенцову, який перебував у російському полоні понад п'ять років.

Денотували пізніше і центральну у композицію - монумент з фігурами двох робітників, які символізували "возз’єднання" України та Росії. Пам'ятник знесли в квітні 2022 року в зв'язку з широкомасштабним російським вторгненням в Україну.

Тепер же в Києві приступили до демонтажу іншої композиції - витягнутої по горизонталі гранітної стели з багатофігурною групою, у центрі якої гетьман Богдан Хмельницький та боярин Василь Бутурлін - московський посол. Ця група створена за мотивами Переяславської Ради 1654 року, одного з епізодів процесу оформлення українсько-московського військово-політичного союзу.