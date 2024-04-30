Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідала британська королівська особа

Герцогиня Единбурзька Софі стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У понеділок вона прибула з одноденним візитом від імені Міністерства закордонних справ Британії, щоб "продемонструвати солідарність з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

Княгиня вшанувала пам’ять загиблих у місті Буча Київської області під час російської окупації.

Під час своєї поїздки Софі поспілкувалася з жертвами сексуального насильства та тортур, а на вечірньому прийомі в резиденції посла Великої Британії в Україні Мартіна Харріса розповіла про свій досвід зустрічей з жертвами конфліктів в інших країнах.

"Жінки та дівчата платять найвищу ціну з точки зору людських жертв", - сказала вона, додавши, що «зґвалтування використовується для приниження, приниження та знищення".

Софі також поговорила з дітьми, яких повернули в Україну після насильного вивезення окупантами в Росію, а також відвідала міст, який підірвали, щоб зупинити наступ російських солдатів на Київ.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською герцогиня передала їм приватне повідомлення від короля Чарльза та обговорила підтримку жертв сексуального насильства під час конфліктів.