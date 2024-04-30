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Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідала британська королівська особа

Вівторок 30 квітня 2024 03:44
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Україну вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ відвідала британська королівська особа Фото: Герцогиня Единбурзька Софі і перша леді Олена Зеленська (скріншот з відео BBC)
Автор: Вадим Ребрина

Герцогиня Единбурзька Софі стала першим членом королівської родини Великої Британії, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У понеділок вона прибула з одноденним візитом від імені Міністерства закордонних справ Британії, щоб "продемонструвати солідарність з жінками, чоловіками та дітьми, які постраждали від війни".

Княгиня вшанувала пам’ять загиблих у місті Буча Київської області під час російської окупації.

Під час своєї поїздки Софі поспілкувалася з жертвами сексуального насильства та тортур, а на вечірньому прийомі в резиденції посла Великої Британії в Україні Мартіна Харріса розповіла про свій досвід зустрічей з жертвами конфліктів в інших країнах.

"Жінки та дівчата платять найвищу ціну з точки зору людських жертв", - сказала вона, додавши, що «зґвалтування використовується для приниження, приниження та знищення".

Софі також поговорила з дітьми, яких повернули в Україну після насильного вивезення окупантами в Росію, а також відвідала міст, який підірвали, щоб зупинити наступ російських солдатів на Київ.

Під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською герцогиня передала їм приватне повідомлення від короля Чарльза та обговорила підтримку жертв сексуального насильства під час конфліктів.

Нагадаємо, Король Великобританії Чарльз ІІІ у другу річницю повномасштабного вторгнення підтримав українців. Монарх заявив, що його надихають сила і стійкість українського народу, який продовжує боротися за свою свободу і незалежність.

До того, у 2022 році, Чарльз, тоді ще принц Уельський, відвідав українських біженців, які перетнули кордон із Румунією.

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Олена Зеленська
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