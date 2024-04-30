Розмінування України. Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги
Кабінет міністрів дозволив підрозділам ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.
"Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності", - сказав Шмигаль.
За його словами, наразі таких операторів близько 35. Очікується, що їх буде набагато більше.
"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якнайшвидше очистити Україну від мінного сміття", - додав прем'єр.
Розмінування України
Зазначимо, через вторгнення Росії в Україну та активні бойові дії понад чверть території України забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація у деокупованих регіонах.
У квітні 2023 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.
Також нещодавно ми повідомляли, що в Україні створили Корпусу демінерів. Завдання на деокупованих територіях будуть виконувати 5 тисяч фахівців.
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