Розмінування України. Кабмін дозволив ДСНС надавати платні послуги

Кабінет міністрів дозволив підрозділам ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.

"Ще одне рішення, яке матиме вагоме значення для відновлення. Дозволяємо ДСНС надавати платні послуги для оцінки відповідності у сфері цивільного захисту. Це активізує сертифікацію операторів протимінної діяльності", - сказав Шмигаль.

За його словами, наразі таких операторів близько 35. Очікується, що їх буде набагато більше.

"Формуємо ринкове середовище у сфері гуманітарного розмінування. Максимально залучаємо приватний сектор, щоб якнайшвидше очистити Україну від мінного сміття", - додав прем'єр.