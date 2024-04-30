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Зеленський: Україна зможе вступити до НАТО тільки після перемоги у війні

Вівторок 30 квітня 2024 12:48
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Зеленський: Україна зможе вступити до НАТО тільки після перемоги у війні Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна стане членом Північноатлантичного альянсу після перемоги у війні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час зустрічі з офіцерами, які проходять курси професійної військової освіти за стандартами НАТО.

Як відзначив президент, він не вважає, що Україна зможе стати членом НАТО під час війни. Це пов'язано з тим, що окремі члени альянсу відчувають ризик, або ж скепсис щодо цього питання.

"І безумовно рівень України, яка проходить через повномасштабну війну, щодо сумісності, її рівня військових ніхто не буде підіймати питання. Безумовно це високого рівня фахівці в різних напрямках", - додав він.

За словами Зеленського, питання про НАТО є питанням більшості, що, своєю чергою, є політичним аспектом. У зв'язку з цим, для вступу Україна повинна здобути перемогу у війні.

Президент додав, що, на його думку, Росія прийняла рішення вторгнутись саме через те, що свого часу Україна не була членом Альянсу. Тоді ж деякі країни-члени НАТО мали скепсис щодо інтеграції України, а ворог тим часом продовжував працювати з сьогоднішніми партнерами Києва.

"У них був діалог. Вона (Росія, - ред.) робила все, щоб Україну не взяли в НАТО, в ЄС, щоб Україна просто не розвивалася, щоб вона не була відірвана від впливу Росії. Тому, щоб відірватися від цього впливу, треба захистити свою незалежність з результатом - перемога", - додав він.

Україна та вступ в НАТО

Після початку повномасштабної війни з Росією, Київ подав заявку на вступ до Північноатлантичного союзу. Заявка також передбачала пришвидшену процедуру, тобто, без Плану дій щодо членства (ПДЧ). Вже у 2023 році країни-члени Альянсу прийняли рішення щодо трьох частин, які повинні наблизити Україну до НАТО. Також було прийнято рішення про відмову від ПДЧ.

За словами віцепрем'єра Ольги Стефанішиної, Сполучені Штати Америки (США) й Німеччина виступають проти офіційного запрошення України до Альянсу.

Як відзначив генеральний секретар Єнс Столтенберг, Україні є місце в НАТО, втім, союзники навряд чи досягнути консенсусу в цьому питанні під час саміту у Вашингтоні.

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