Голову ДПСУ і не лише. Зеленський підвищив трьох офіцерів
Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання трьом офіцерам. Серед них - голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Згідно з документами, підвищено:
- голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко - до генерал-лейтенанта;
- заступник начальника регіонального управління - начальник оперативно-військового управління Східного регіонального управління ДПСУ Віталій Чапля - до бригадного генерала;
- директор Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації ДПСУ Андрій Віхтюк - до бригадного генерала.
Що відомо про Дейнека
Зазначимо, що Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року у російському місті Біробіджан.
- У 1996 році він закінчив Академію прикордонних військ імені Богдана Хмельницького, а у 2001 році - Об'єднаний інститут військової розвідки у Національній академії оборони України, у 2009 році - Ужгородський національний університет.
- 1996-2011 - служив в оперативних та пошукових підрозділах державних прикордонних органів Державної прикордонної служби України.
- 2011-2014 - начальник Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
- З серпня по вересень 2014 року - став заступником голови Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
- З вересня по листопад 2014 року - заступник голови Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
- 2014-2019 - заступник директора Департаменту операційної діяльності Державної прикордонної служби України.
- З 13 червня 2019 року - голова Державної прикордонної служби.
Нагадаємо, 26 квітня президент України Володимир Зеленський своїм указом призначив Олександра Яковця на посаду голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.
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