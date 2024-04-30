Голову ДПСУ і не лише. Зеленський підвищив трьох офіцерів

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання трьом офіцерам. Серед них - голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Згідно з документами, підвищено: голова ДПСУ генерал-майор Сергій Дейнеко - до генерал-лейтенанта;

заступник начальника регіонального управління - начальник оперативно-військового управління Східного регіонального управління ДПСУ Віталій Чапля - до бригадного генерала;

директор Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації ДПСУ Андрій Віхтюк - до бригадного генерала. Що відомо про Дейнека Зазначимо, що Сергій Дейнеко народився 5 квітня 1975 року у російському місті Біробіджан. У 1996 році він закінчив Академію прикордонних військ імені Богдана Хмельницького, а у 2001 році - Об'єднаний інститут військової розвідки у Національній академії оборони України, у 2009 році - Ужгородський національний університет.

1996-2011 - служив в оперативних та пошукових підрозділах державних прикордонних органів Державної прикордонної служби України.

2011-2014 - начальник Луганського прикордонного загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З серпня по вересень 2014 року - став заступником голови Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

З вересня по листопад 2014 року - заступник голови Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

2014-2019 - заступник директора Департаменту операційної діяльності Державної прикордонної служби України.

З 13 червня 2019 року - голова Державної прикордонної служби.