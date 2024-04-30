У Львові співробітники військкомату затримали медиків онкоцентру. У ТЦК пояснили ситуацію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Еспресо.Захід " та Telegram-канал "Львівіч".

Що сталося

У мережі сьогодні, 30 квітня, розповсюдили інформацію про те, що співробітники ТЦК забрали двох медичних фізиків Першого медоб'єднання Львова, через що робота онкоцентру зупинилася. Близько 100 пацієнтів "не могли пройти опромінення".

У самому Першому медоб'єднанні зазначили, що онкоцентр уже працює у звичайному режимі.

"Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медустанови справді викликали до ТЦК - для уточнення облікових даних. Наразі обидва повернулися до виконання своїх посадових обов'язків", - уточнили там.

Реакція ТЦК

Представники Львівського обласного ТЦК вже відреагували на інцидент у коментарі "Еспресо.Захід". Вони підтвердили, що співробітників Першого медоб'єднання Львова "запросили" у військкомат.

"Перевірили дані та виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством", - додали до ТЦК.