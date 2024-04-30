У Львові співробітники військкомату затримали медиків онкоцентру. У ТЦК пояснили ситуацію
Співробітники територіального центру комплектування затримали медичних фізиків Першого медоб'єднання Львова. Чоловіків швидко відпустили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо.Захід" та Telegram-канал "Львівіч".
Що сталося
У мережі сьогодні, 30 квітня, розповсюдили інформацію про те, що співробітники ТЦК забрали двох медичних фізиків Першого медоб'єднання Львова, через що робота онкоцентру зупинилася. Близько 100 пацієнтів "не могли пройти опромінення".
У самому Першому медоб'єднанні зазначили, що онкоцентр уже працює у звичайному режимі.
"Фізики центру перебувають на роботі. Двох спеціалістів медустанови справді викликали до ТЦК - для уточнення облікових даних. Наразі обидва повернулися до виконання своїх посадових обов'язків", - уточнили там.
Реакція ТЦК
Представники Львівського обласного ТЦК вже відреагували на інцидент у коментарі "Еспресо.Захід". Вони підтвердили, що співробітників Першого медоб'єднання Львова "запросили" у військкомат.
"Перевірили дані та виявили, що перебувають на обліку в іншому ТЦК. Вручили повістки за місцем реєстрації, згідно з чинним законодавством", - додали до ТЦК.
Скандали з ТЦК
Варто зауважити, що в Україні часто виникають скандали зі співробітниками ТЦК.
Зокрема, вчора, 29 квітня, стало відомо, що в Одесі співробітники військкомату намагалися заштовхати до автобуса місцевого жителя. Пізніше у ОК "Південь" зазначили, що чоловік, якого "затримали", втік під час проходження медогляду.
Також на Закарпатті співробітники ТЦК намагалися мобілізувати далекобійників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.