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У Київській області провалився мікроавтобус: двоє загиблих, семеро поранених

Україна, Понеділок 22 квітня 2024 11:04
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У Київській області провалився мікроавтобус: двоє загиблих, семеро поранених Фото: у Київській області під землю провалився мікроавтобус (facebook.com/MNSKOB)
Автор: Олександр Білоус

Двоє людей загинули, семеро поранено внаслідок ДТП в Київській області. Мікроавтобус провалися на дорозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС в Київській області.

За даними прес-служби, дорожньо-транспортна пригода сталась на території Іванківської громади поблизу с.Олива.

На трасі Іванків-Радомишль мікроавтобус віз людей на роботу в с. Пісківка і провалився у провалля. В салоні знаходилось 9 пасажирів.

"За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт було виявлено двох загиблих та семеро людей у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Бригадами "швидкої" постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, в Німеччині перевернувся екскурсійний автобус із старшокласниками, який прямував в Британію. В результаті аварії постраждали майже 30 людей - діти та водій.

Як повідомляло РБК-Україна, минулого тижня у Києві затримали водія автомобіля BMW, який збив двох пішоходів в Оболонському районі. Водій був нетверезим.

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