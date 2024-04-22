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Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

Україна, Понеділок 22 квітня 2024 15:44
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Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс Фото: курс долара впав менш ніж на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) трохи знизив курс долара до гривні. Долар подешевшав після історичного максимуму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 23 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,7836 гривень за 1 долар (-0,0043 грн).

Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 42,3118 гривень за 1 євро (-0,0703 грн).

Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 6 копійок до 39,71-39,75 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

Долар відійшов від максимуму: НБУ знизив офіційний курс

udinform.com

На готівковому ринку курс зріс на 10 копійок до 40,10 грн/долар.

Прогноз курсу

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, в останню декаду квітня ситуація на валютному ринку залишатиметься в межах усталених трендів. Коливання курсу долара не перевищать 1,5-2,0%.

За його словами, очікується поступова активізація готівкового ринку напередодні Великодня.

Він вважає, що у передсвятковий період громадяни частіше продають валюту, що одразу позначається на курсовій політиці: курси купівлі поступово знижуються. Цього року очікується курс купівлі (орієнтовно з 26 квітня до 10 травня) може знизитися до 2% від базового курсу (на момент початку періоду підвищеного попиту), що в грошах становитиме орієнтовно 0,5-0,8 грн.

Нагадаємо, курс долара активно зростав протягом останніх тижнів. У підсумку офіційний курс НБУ піднявся до історичного максимуму - 39,7879 грн/долар. Лише за останній тиждень курс зріс на 1%.

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