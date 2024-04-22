Зеленський дав важливе завдання розвідці з дедлайном, планують перерозподіл ППО

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили три теми для України: фронт, виробництво зброї та захист інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, одним з питань була ситуація на фронті. Зокрема, Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", - сказав президент.

Також було обговорено питання виробництва Україною озброєння. Про результати цього доповів глава Міноборони Рустем Умєров. Наразі Україна працює над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави.

І третє питання - це захист України від російських обстрілів.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - розповів президент.

Ситуація на фронті

Раніше Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Часів Яр до так званого "дня перемоги" 9 травня. У випадку, якщо ж цього не станеться - росіяни планують почати черговий контрнаступ.

Зокрема, у Британській розвідці заявляли, що у Часовому Ярі росіяни хочуть задіяти ту ж тактику, що і в Авдіївці. Окупанти за добу там скидають до 30 авіабомб.

Додамо, українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр Донецької області попри те, що окупанти не припиняють штурмів.

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