ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський дав важливе завдання розвідці з дедлайном, планують перерозподіл ППО

Понеділок 22 квітня 2024 16:57
UA EN RU
Зеленський дав важливе завдання розвідці з дедлайном, планують перерозподіл ППО Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 квітня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили три теми для України: фронт, виробництво зброї та захист інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

За словами президента, одним з питань була ситуація на фронті. Зокрема, Зеленський заслухав доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації на основних напрямках.

"Окупаційна армія має завдання без огляду на власні втрати демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня. Тепер їх підганяють ще й позитивні рішення друзів України. Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є в наших партнерів, необхідна нам невідкладно", - сказав президент.

Також було обговорено питання виробництва Україною озброєння. Про результати цього доповів глава Міноборони Рустем Умєров. Наразі Україна працює над новим форматом угод, який, з одного боку, не переобтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого – гарантуватиме виробникам довготривалі зобов’язання держави.

І третє питання - це захист України від російських обстрілів.

"На наступну Ставку дав доручення зібрати все, що відомо нашим розвідкам про наміри російських терористів нищити цивільну інфраструктуру, та підготувати всеохопний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо", - розповів президент.

Ситуація на фронті

Раніше Зеленський заявив, що Росія прагне захопити Часів Яр до так званого "дня перемоги" 9 травня. У випадку, якщо ж цього не станеться - росіяни планують почати черговий контрнаступ.

Зокрема, у Британській розвідці заявляли, що у Часовому Ярі росіяни хочуть задіяти ту ж тактику, що і в Авдіївці. Окупанти за добу там скидають до 30 авіабомб.

Додамо, українські військові контролюють ситуацію у місті Часів Яр Донецької області попри те, що окупанти не припиняють штурмів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Рустем Умєров Війна в Україні Олександр Сирський
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил